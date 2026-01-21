La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa durante un discurso presidencial ante el Parlamento en la Asamblea Nacional en Caracas, el 15 de enero de 2026. Foto: Federico PARRA / AFP
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa durante un discurso presidencial ante el Parlamento en la Asamblea Nacional en Caracas, el 15 de enero de 2026. Foto: Federico PARRA / AFP
/ FEDERICO PARRA
Agencia AFP
Agencia AFP

Escucha la noticia

00:0000:00
Presidenta de Venezuela dice encarar diálogo con EE.UU. “sin temor”
Resumen de la noticia por IA
Presidenta de Venezuela dice encarar diálogo con EE.UU. “sin temor”

Presidenta de Venezuela dice encarar diálogo con EE.UU. “sin temor”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La presidenta encargada de Venezuela, , dijo el miércoles encarar un proceso de diálogo con Estados Unidos “sin temor alguno”, momentos después de que el mandatario la invitara a Washington en una fecha aún por definir.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia”, indicó Rodríguez durante una reunión con gobernadores y alcaldes.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Parlamento de Venezuela anuncia amplia reforma legislativa tras caída de Nicolás Maduro

Rodríguez era la y está sancionada por Estados Unidos. Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: “Nada ha sido agendado”, indicó.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Mandel NGAN / Juan BARRETO / AFP)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Mandel NGAN / Juan BARRETO / AFP)

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.

Rodríguez todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

Trump dijo en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a . “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este martes 20 de enero que le "encantaría" involucrar a la líder opositora María Corina Machado en la transición política en Venezuela. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC