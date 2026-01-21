Presidenta de Venezuela dice encarar diálogo con EE.UU. “sin temor”

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo el miércoles encarar un proceso de diálogo con Estados Unidos “sin temor alguno”, momentos después de que el mandatario Donald Trump la invitara a Washington en una fecha aún por definir.

“Estamos en un proceso de diálogo, de trabajo con los Estados Unidos, sin temor alguno, a encarar las diferencias, las dificultades, las más sensibles y las menos sensibles, a encararlas por la vía de la diplomacia”, indicó Rodríguez durante una reunión con gobernadores y alcaldes.

Rodríguez era la vicepresidenta de Maduro y está sancionada por Estados Unidos. Washington informó el miércoles que está prevista la visita de Rodríguez, aunque la visita aún no tiene fecha: “Nada ha sido agendado”, indicó.

La presidenta interina será la primera gobernante de Venezuela en viajar a Estados Unidos desde hace más de un cuarto de siglo, si se excluyen las visitas para reuniones de Naciones Unidas en Nueva York.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Mandel NGAN / Juan BARRETO / AFP)

La invitación muestra la cercanía de Trump con el gobierno interino, tras el bombardeo a Caracas del 3 de enero que llevó a la captura del mandatario socialista.

Rodríguez todavía es sujeto de sanciones de Washington, incluido el congelamiento de bienes.

Trump dijo en el Foro de Davos que “los líderes del país han sido muy listos”, en referencia a Delcy Rodríguez. “Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”.