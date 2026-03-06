Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez habla, en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Ronald Pena R / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez habla, en Caracas, el 19 de febrero de 2026. (Ronald Pena R / EFE)
/ Ronald Pena R
Por Agencia AFP

La mandataria interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunirá en Colombia con su homólogo Gustavo Petro el 13 de marzo en su primer viaje internacional como mandataria, dijo a la AFP una fuente de la presidencia colombiana.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.