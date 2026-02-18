Presidenta interina de Venezuela recibe a primer ministro qatarí

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se reunió el miércoles en Caracas con el primer ministro y jefe de la diplomacia de Qatar, país que recibe el dinero por las ventas de petróleo venezolano que hace Estados Unidos.

La visita oficial del jeque Mohammed bin Abdulrahman Al Thani se produce casi 50 días después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Rodríguez asumió funciones de forma temporal y avanza en la reanudación de las relaciones con Washington, rotas en 2019. Catar ha sido un mediador clave en negociaciones entre Caracas y Washington.

La reunión, celebrada en el palacio presidencial de Miraflores, busca “profundizar la agenda bilateral y estratégica entre ambas naciones”, indicó el ministro de Comunicación en Telegram. El primer ministro catarí llegó la víspera a Venezuela.

“Sirvió como escenario para la revisión detallada del mapa de cooperación integral que comparten Caracas y Doha”, agregó el ministro Miguel Pérez Pirela.

Tras la caída de Maduro, Washington ha dicho estar a cargo de este país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

El primer ministro de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim al Thani, en una fotografía de archivo. EFE/ Borja Sánchez-trillo

Diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno de Rodríguez.

Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios, desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), por lo que el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.

Doha también ha sido actor clave en distintos procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.

La oenegé especializada Foro Penal contabiliza más de 600 detenidos por razones políticas en las prisiones de Venezuela.

