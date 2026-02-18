Presidenta interina de Venezuela recibe a primer ministro qatarí

Rodríguez asumió funciones de forma temporal y avanza en la reanudación de las relaciones con Washington, rotas en 2019. Catar ha sido un mediador clave en negociaciones entre Caracas y Washington.
La reunión, celebrada en el palacio presidencial de Miraflores, busca “profundizar la agenda bilateral y estratégica entre ambas naciones”, indicó el ministro de Comunicación en Telegram. El primer ministro catarí llegó la víspera a Venezuela.
“Sirvió como escenario para la revisión detallada del mapa de cooperación integral que comparten Caracas y Doha”, agregó el ministro Miguel Pérez Pirela.
Tras la caída de Maduro, Washington ha dicho estar a cargo de este país con las mayores reservas probadas de crudo del mundo.
Diseñó un esquema de control de la comercialización y los beneficios del petróleo venezolano: primero los deposita a Catar y luego se transfieren al gobierno de Rodríguez.
Venezuela enfrenta en Estados Unidos numerosas demandas de fondos de inversión y empresarios, desde la época del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), por lo que el dinero de la venta del crudo venezolano se deposita en Catar.
Doha también ha sido actor clave en distintos procesos de excarcelaciones de presos políticos en Venezuela.
La oenegé especializada Foro Penal contabiliza más de 600 detenidos por razones políticas en las prisiones de Venezuela.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, firmó este jueves 29 de enero la reforma de la Ley Orgánica de Hidrocarburos, luego de que recibiera de manos de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, el texto aprobado por unanimidad durante esta jornada. (EFE)