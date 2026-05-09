Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando en Caracas, Venezuela, el 6 de mayo de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando en Caracas, Venezuela, el 6 de mayo de 2026. (Palacio de Miraflores / EFE)
Por Agencia AFP

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el sábado que representará a su país ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya en el marco de la disputa territorial con Guyana por el Esequibo, en su primer viaje fuera del Caribe.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.