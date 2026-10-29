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Resumen

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante una alocución el 29 de octubre del 2026. (EFE/ Canal Estatal VTV).
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablando durante una alocución el 29 de octubre del 2026. (EFE/ Canal Estatal VTV).
/ Canal estatal VTV
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este jueves que en su país habrá todas las elecciones que la Constitución establece, sin que precisara de inmediato una fecha, y prometió que se celebrarán con una autoridad electoral “renovada”.

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