Delcy Rodríguez propone convocar “verdadero diálogo político” que incluya a la oposición

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso este viernes que se convoque a un “verdadero diálogo político” que incluya tanto a sectores políticos “coincidentes” como “divergentes”, una tarea que encomendó a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

“Quiero exhortar al presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, (...) a que llame inmediatamente al encuentro con todos los sectores políticos del país”, dijo Delcy Rodríguez durante la instalación del Programa para la convivencia y la paz, un acto trasmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

En respuesta, el titular del Parlamento indicó en su canal de Telegram que de “inmediato” se activa el Consejo Nacional de Soberanía y Paz -instalado en septiembre pasado ante el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe- para “emprender con todos los factores el diálogo político que requiere este momento complejo” Venezuela.

Delcy Rodríguez pidió que ese diálogo tenga “resultados concretos, inmediatos” y que sea venezolano, es decir, explicó, que “no se impongan más las órdenes externas, ni desde Washington, ni desde Bogotá ni desde Madrid”.

“Lo pide el país, que sea por el bien común de Venezuela”, agregó la presidenta interina, quien asumió el cargo luego de la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero por parte de Estados Unidos.

Delcy Rodríguez enmarcó esta tarea en el Programa para la convivencia y la paz, que será coordinado -dijo- por el ministro de Cultura venezolano, Ernesto Villegas, y estará integrado por varios funcionarios del país, así como por empresarios y académicos, aunque afirmó que la lista no estaba cerrada.

Según explicó, la idea es “hacer un plan de 100 días” que tendrá como “primera tarea” el “mapeo de la violencia y el odio político, económico y social en Venezuela”, aunque no precisó cuándo comienza.

La presidenta encargada aseguró haber compartido “visiones distintas” con las personas del Programa para la convivencia y la paz, pero “con un fin común”, que es, subrayó, la paz de Venezuela.

“Pero la paz entendida en su dimensión amplia. No solamente es la paz política, social, económica, es la paz en todas sus dimensiones”, precisó.

