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Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), junto al presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Jorge Rodríguez (i) y el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello este martes, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
Fotografía difundida por el Palacio de Miraflores de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez (c), junto al presidente de la Asamblea Nacional (AN) de Venezuela Jorge Rodríguez (i) y el ministro de Interior y Justicia Diosdado Cabello este martes, en Caracas. Foto: EFE/ Palacio de Miraflores
/ Palacio de Miraflores
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles su regreso al país tras asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para defender personalmente los “derechos” de la nación caribeña sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en minerales, que se disputa con Guyana.

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