La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este miércoles su regreso al país tras asistir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya para defender personalmente los “derechos” de la nación caribeña sobre el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en minerales, que se disputa con Guyana.

“Felices de estar de regreso a Venezuela, luego de lo que fue una extraordinaria defensa de nuestro territorio Esequibo ante la Corte Internacional de Justicia”, dijo Rodríguez en un video publicado en su cuenta de Telegram.

La mandataria, acompañada de su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, destacó la unión de Venezuela frente a este asunto territorial.

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“Quiero (...) agradecer a la Asamblea Nacional por el acuerdo de respaldo a la postura de defensa de Venezuela en el caso de la Guayana Esequiba, quiero agradecer a la oposición venezolana que está en la Asamblea Nacional por su posición. Esta es la postura de una Venezuela unida”, indicó Rodríguez, quien caminaba por un espacio cultural administrado por la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).

La presidenta, abogada de profesión, llegó el domingo a Países Bajos para cerrar personalmente la semana de audiencias públicas sobre el Esequibo que se celebraron entre el 4 y 11 de mayo en la CIJ.

Durante su intervención el lunes, la mandataria calificó de “absurdo antijurídico” el caso territorial que enfrenta a Guyana y Caracas ante el alto tribunal de Naciones Unidas, al tiempo que señaló que “ninguna sentencia de esta Corte” brindará una “solución definitiva aceptable para ambas partes” y que solo conducirá a “preservar la diferencia y llevaría a las partes a atrincherarse en sus respectivas posiciones alejándolas del arreglo práctico”.

Según dijo al salir de audiencia, el país suramericano presentó más de 3.000 folios ante la corte, pese a que, denunció, Reino Unido le negó el acceso a pruebas.

La región del Esequibo es actualmente administrada por Guyana y representa cerca de dos tercios de su actual territorio, pero Caracas lo reclama argumentando que forma parte de su soberanía desde la época de la colonia.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, observa mientras habla con los periodistas tras una sesión en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la región de Essequibo, celebrada en La Haya el 11 de mayo de 2026. Foto: Bart Maat / ANP / AFP / BART MAAT

El litigio se remonta a marzo de 2018, cuando Guyana presentó una demanda ante la CIJ para que declare la “validez jurídica y el efecto vinculante” del laudo de 1899, así como el carácter definitivo de la delimitación fronteriza.

Caracas declaró el laudo nulo en 1962 al considerar que estuvo rodeado de supuestas irregularidades.

Georgetown invocó el Acuerdo de Ginebra de 1966 suscrito entre Venezuela y Reino Unido como base de la competencia de la Corte y medio de solución de controversias entre Estados.

Venezuela comunicó en junio de 2018 que no reconocía la jurisdicción del tribunal y que no participaría en el procedimiento, lo que llevó a la CIJ a abordar primero la cuestión de su competencia sobre el caso.

En diciembre de 2020, la Corte concluyó que sí era competente para pronunciarse sobre la validez del laudo de 1899 y sobre la resolución definitiva del desacuerdo territorial. Después, en abril de 2023, rechazó una objeción preliminar presentada por Caracas y confirmó que podía examinar el fondo del caso.