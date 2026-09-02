icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas. (EFE/ Ronald Peña R).
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante una reunión con el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, en Caracas. (EFE/ Ronald Peña R).
Por Agencia EFE

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró este miércoles, en presencia del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, que reivindica “cada día más el canal y el diálogo político y diplomático” con EE.UU., una alianza celebrada por el mandatario Donald Trump y rechazada por seguidores del chavismo.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.