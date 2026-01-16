La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión de Nicolás Maduro, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Peña R.
La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante la presentación del informe anual de gestión de Nicolás Maduro, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Peña R.
Delcy Rodríguez se reunió con el director de la CIA en Caracas, según medios de EE.UU.
La presidenta encargada de Venezuela, , se reunió el jueves en Caracas con el director de la CIA, , con quien abordó temas de seguridad en un esfuerzo por acercar posiciones, según reportan este viernes medios estadounidenses.

Ratcliffe viajó al país suramericano bajo órdenes del presidente, Donald Trump, “para transmitir el mensaje de que Estados Unidos espera una mejora en la relación de trabajo”, según un funcionario estadounidense, citado por The New York Times.

“Durante la reunión en Caracas, el director Ratcliffe abordó las posibles oportunidades de colaboración económica y señaló que Venezuela ya no puede ser un refugio seguro para los adversarios de EE.UU., especialmente los narcotraficantes”, especificó una fuente oficial citada por la cadena CNN.

El encuentro entre Ratcliffe y Rodríguez, vicepresidenta chavista que asumió el mando de Venezuela con el aval de Washington tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, por EE.UU., tuvo como objetivo “generar confianza”, agregó la fuente.

El director de la CIA es el funcionario estadounidense de mayor rango y el primer miembro del Gabinete de Donald Trump, que visita Venezuela tras la operación que resultó en la captura y traslado de Maduro y su esposa a Nueva York para ser enjuiciados por narcoterrorismo.

La reunión en Caracas coincidió con el encuentro de la líder opositora venezolana, María Corina Machado, y Trump en la Casa Blanca.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), saluda junto a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para el Interior, Diosdado Cabello, a su llegada a un discurso presidencial ante el Parlamento en la Asamblea Nacional en Caracas, el 15 de enero de 2026. Foto de Federico PARRA / AFP
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (C), saluda junto a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez (I), y el ministro del Poder Popular para el Interior, Diosdado Cabello, a su llegada a un discurso presidencial ante el Parlamento en la Asamblea Nacional en Caracas, el 15 de enero de 2026. Foto de Federico PARRA / AFP
La Premio Nobel de la Paz aprovechó para , al que el republicano ha aspirado abiertamente y que, según medios estadounidenses, podría haberle costado a Machado el respaldo del presidente, que la ha descartado para liderar la transición en el país suramericano por considerar que no cuenta con los apoyos necesarios dentro del país.

En su lugar, Washington ha apostado por Rodríguez como una fuerza estabilizadora tras la salida de Maduro.

El Gobierno interino venezolano, que Trump asegura se encuentra bajo tutela estadounidense, ha pactado el envío de millones de barriles de crudo hacia EE.UU. para su comercialización y ha abierto la industria petrolera a la inversión extranjera con el impulso de la Administración republicana.

Delcy Rodríguez fue investida el lunes 5 de enero como presidenta encargada de Venezuela, ante la ausencia de Nicolás Maduro, que fue capturado junto a su esposa por Estados Unidos en una operación militar. (AFP)

