La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, habla durante una reunión con el Cuerpo Diplomático en Caracas, el 23 de junio de 2025. (Foto de Pedro MATTEY / AFP).
Tribunal Supremo de Venezuela ordena que Delcy Rodríguez asuma como presidenta tras captura de Nicolás Maduro
El Tribunal Supremo de Justicia de ordenó el sábado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes del presidente , arrestado por Estados Unidos después de bombardear Caracas.

La Sala Constitucional de la máxima corte del país sentenció “que Rodríguez asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidenta de la República Bolivariana de Venezuela con el fin de garantizar la continuidad administrativa y la defensa integral de la nación".

Venezuela: operativo de Estados Unidos para capturar a Maduro habría dejado 40 muertos, según el NYT

La decisión fue tomada “vista la agresión militar extranjera suscitada” y “que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros”.

Maduro fue trasladado hasta una prisión federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico y terrorismo.

Su captura ocurrió en medio de una ofensiva de las fuerzas estadounidenses, que atacaron la capital y otros tres estados del país.

La sentencia interpreta la falta de Maduro como “temporal”, lo que implica que la vicepresidenta asume las funciones del cargo por hasta 90 días. El Parlamento puede prorrogar ese período por otros tres meses más.

De declararse una falta absoluta de Maduro, la ley obliga a que se convoquen elecciones en los 30 días siguientes.

La nueva Asamblea Nacional -electa en mayo pasado- inicia funciones el lunes.

