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La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
La mandataria encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, hablan en una rueda de prensa en Caracas, el 11 de febrero de 2026. (Miguel Gutiérrez / EFE)
/ MIGUEL GUTIÉRREZ
Por Agencia EFE

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, viajará la próxima semana a la India en busca de acuerdos petroleros, aseguró este jueves el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, quien también visitará ese país, aunque no precisó si se reunirán.

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