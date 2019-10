Bogotá. La vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, reveló ante la Asamblea General de la ONU datos falsos en un paquete de coordenadas sobre tres supuestos campamentos en Colombia donde entrenan “terroristas para agredir” a Venezuela.

Rodríguez realizó la intervención el 27 de setiembre, un día después de que el presidente de Colombia, Iván Duque, presentara a la asamblea un informe sobre la supuesta presencia de guerrilleros colombianos en Venezuela con al menos dos fotos con datos falsos.

— ¿Qué verificamos? —

Según Rodríguez, las supuestas bases estarían en las ciudades colombianas de “Santa Marta, Riohacha y Maicao”, todas en el Caribe.

Las coordenadas leídas por la vicepresidenta fueron: “once grados, catorce minutos, diecinueve segundos al norte. Setenta y nueve grados, seis minutos quince segundos al oeste”, para el supuesto campamento en Santa Marta; “once grados, treinta y dos minutos tres segundos del norte. Setenta y cinco grados cincuenta y cinco minutos catorce segundos del oeste”, para el de Riohacha; y “once grados, veintidós minutos, treinta y nueve segundos al norte. Setenta y dos grados, trece minutos cincuenta y ocho segundos al oeste”, para el de Maicao.

AFP solicitó al régimen venezolano (que de momento no hizo ningún comentario) la transcripción oficial del discurso de Rodríguez y en ésta aparecen los mismos datos.

— ¿Qué sabemos? —

Usando el satélite de Google Maps y corroborando en el mapa oficial de Colombia (geoportal.igac.gov.co), se observó que las dos primeras coordenadas son en mar abierto y ninguna tiene tierra cerca.

La primera, que supuestamente es una base en Santa Marta, ubica un punto del Mar Caribe fuera de aguas territoriales colombianas y a 538 kilómetros de esa ciudad. La segunda tampoco conduce a Riohacha, sino un punto en el mar territorial colombiano y a 327 kilómetros de la urbe.

El tercer punto sí está ubicado en Maicao, como aseguró Rodríguez, en la intersección entre la calle 10A y la carrera 5.

El noticiero colombiano Noticias Uno, que verificó los datos en su emisión del 29 de septiembre, precisó que las coordenadas de Maicao corresponden a una casa donde opera un centro de acogida de la ONG inglesa Save The Children, que realiza trabajo humanitario en favor de menores y sus familias en la región.

La directora de Incidencia Política y Comunicaciones de Save The Children en Colombia, Luz Alcira Granada, confirmó la presencia de instalaciones de la ONG en ese lugar. “Efectivamente allí se encuentra nuestra oficina, donde operan las funciones administrativas y se reúne el equipo de trabajo”, sentenció.

En un comunicado fechado el 30 de setiembre, la organización negó que en el lugar funcione un centro de entrenamiento para terroristas.

“Queremos dar la tranquilidad a la opinión pública que nuestra acción busca únicamente promover y defender los derechos de niños, niñas y adolescentes afectados por situaciones humanitarias”, aseguró en el boletín María Paula Martínez, directora ejecutiva de Save The Children en Colombia.

Un equipo de Noticias Uno visitó el lugar y constató que allí opera una oficina de la ONG.

Santa Marta: 11°14’19″N 79°6’15″W

Riohacha: 11°32’3″N 75°55’14″W

Maicao: 11°22’39″N 72°13’58″W

— ¿Qué podemos concluir? —

En su intervención del 27 de septiembre ante la Asamblea General de la ONU la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, presentó coordenadas donde se estarían “entrenando terroristas para agredir a Venezuela”.

Las dos coordenadas que, según Rodríguez, corresponden a campamentos en las ciudades colombianas de Santa Marta y Riohacha, en realidad conducen a puntos en altamar a varios cientos de kilómetros de esas urbes. Uno de ellos ni siquiera está en el mar territorial colombiano.

El tercer paquete de coordenadas presentado por Rodríguez sí se localiza en la ciudad colombiana de Maicao. Pero una investigación del noticiero colombiano Noticias Uno constató que en ese lugar funciona una oficina de la ONG Save The Children, que hace trabajo humanitario con niños.

Fuente: AFP