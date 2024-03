“Cómo los corruptos te roban lo tuyo”. Ese es el nombre del informe que molestó al Gobierno de Nicolás Maduro y provocó la cancelación de la señal del canal en español de la cadena alemana Deutsche Welle (DW) en Venezuela. El video de 26 minutos del programa “Cómo te afecta” abordó el tema de la corrupción en distintos países de América Latina, y en parte de la nota se aludió a los supuestos nexos entre militares y políticos venezolanos con el denominado Cártel de los Soles.

El lunes, el ministro de Comunicación e Información de Venezuela, Freddy Ñáñez, anunció la expulsión del canal DW de todas las compañías de servicio de cable del país, al acusar a la televisora de “difusión de contenido y promoción de propaganda de odio” en contra de la nación.

Ñáñez calificó de “fake” lo divulgado por DW sobre Venezuela. “Dan asco sus bulos, pero también da pena la pobreza de sus contenidos”, agregó.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, habla con sus partidarios durante una manifestación en Caracas el 29 de febrero de 2024. (Foto de Federico PARRA/AFP). / FEDERICO PARRA

Luego, el propio canal DW denunció mediante un comunicado la cancelación por parte de Venezuela de su señal, medida que consideró un “ataque a la libertad de prensa”, y exigió el restablecimiento de la señal.

“Hacemos un llamado vehemente al Gobierno Venezolano para que restablezca a la mayor brevedad posible la distribución del canal de DW TV en español. La cancelación de la distribución de DW es un ataque severo a la libertad de las personas en Venezuela para informarse de manera independiente”, dijo en el comunicado el director general de este medio, Peter Limbourg.

“Millones de personas han huido de Venezuela durante el régimen de Maduro. Prácticamente no existe la libertad de prensa. Que reaccione con absurdas comparaciones a una crítica sustentada en hechos, es algo que va con este perfil. La difamación, la censura, los bloqueos en Internet y la propagación de informaciones falsas sobre la DW y su labor informativa, es algo a lo que nos enfrentamos en un creciente número de países. Seguiremos haciendo todo lo que esté en nuestras manos para llegar a las personas que viven bajo regímenes autoritarios”, añadió.

El video que desató la tormenta

¿Pero qué molestó tanto a Maduro? En un video publicado en redes sociales, el periodista venezolano Ernesto Fuenmayor resumió en poco más de un minuto la parte del reportaje que se refería a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo, donde el Cártel de los Soles supuestamente trafica droga y oro con total impunidad debido a la complicidad de los políticos.

“En Venezuela hay un Estado mafioso. Políticos de alto rango participan en el Cártel de Los Soles, una red criminal compuesta, principalmente, por militares. Trafican cocaína, oro minado ilegalmente, y extorsionan. Los involucrados han hecho muchísimo dinero. Y ya sabes cómo es: ejército contento, Nicolás Maduro contento. Esta relación entre el Estado y el crimen organizado convirtió a Venezuela en el segundo país más corrupto del mundo, según Transparencia Internacional”, dice Fuenmayor.

“El Cártel de Los Soles cuenta con el apoyo de alcaldes y gobernadores en regiones clave para el narcotráfico, muy conveniente. No se sabe si Maduro juega un papel activo, pero lo que sí sabemos es que la justicia no es independiente y está en manos del Gobierno. Por eso, no sorprende que sean permisivos con los de su equipo. Sobre todo si esto le brinda estabilidad al madurismo. Toda esta información viene de la prestigiosa organización investigativa Insight Crime”, termina el periodista.

"Canal nazi": La reacción de Maduro

El lunes, en su programa semanal en la televisión estatal llamado “Con Maduro+”, el mandatario venezolano reaccionó al reportaje tildando a la DW de canal “nazi”.

“Tienen una campañita dirigida por CNN en Español, CNN en general; por Associated Press, AP; por todos esos medios, entre ellos un medio nazi de Alemania, la DW, la Deutsche Welle (...), diciendo que todos los crímenes en el mundo que se cometen hoy los comenten venezolanos”, dijo Maduro.

“Quieren hacer ver que aquí está todo lo malo del mundo, buscan mancharme para agredir al país. Debemos estar atentos”, siguió.

Maduro también rechazó los reportes periodísticos sobre la expansión en América Latina de la banda criminal venezolana Tren de Aragua.

En el 2017 Maduro sacó del aire CNN en Español.

14 canales sacados del aire desde el 2010

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) de Venezuela recordó que desde el 2010, al menos 14 canales internacionales han sido sacados de los proveedores de televisión por suscripción en el país por presiones del régimen chavista.

Mencionó a Tv Chile, América Network, Ritmo Son, Momentum, América TV, NTN24, Caracol Televisión, RCN, El Tiempo, CNN, TV Azteca, 24 Horas TVN y ahora la Deutsche Welle en español.

Cabe recordar que en febrero del 2017, el régimen de Maduro ordenó la salida del aire de la cadena de noticias CNN en Español, tras acusarla de hacer “propaganda de guerra” en su contra.

Un día antes de la censura, la entonces canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, calificó de “absolutamente mentira” lo denunciado en un reportaje de CNN en Español sobre una supuesta red de venta de pasaportes venezolanos a ciudadanos de Medio Oriente.

Por su parte, la estatal Conatel dijo en un comunicado que de la programación de CNN en Español “se desprenden, de forma clara y perceptible, contenidos que presuntamente constituyen agresiones directas que atentan contra la paz y la estabilidad democrática” de Venezuela.

En protesta por lo ocurrido con DW, el Colegio Nacional de Periodistas de Venezuela dijo en sus redes sociales: “Sin prensa libre, hay dictadura... La censura es otro atentado contra la libertad de expresión”.