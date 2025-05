Unos 200 trabajadores y pensionados venezolanos se concentraron este jueves en Caracas para protestar en contra de lo que consideran sueldos de “hambre y miseria”, por lo que exigieron al Gobierno de Nicolás Maduro, quien juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, “salarios y pensiones dignas”.

“Hoy estamos protestando ante la situación de hambre y miseria que tienen todos los trabajadores en Venezuela, en este momento se ha causado el mayor dolor a la población, a los trabajadores en general, cuando el salario no ha sido aumentado”, señaló a EFE Ofelia Rivera, dirigente sindical de la Asociación de Educadores Jubilados y Pensionados de Caracas.

Los trabajadores venezolanos se concentraron en la céntrica Plaza Venezuela con la intención de marchar hasta Parque Carabobo, en el oeste de Caracas, pero funcionarios de la Policía Nacional (PNB) impidieron la movilización, constató el equipo de EFE y denunció la ONG Provea en sus redes sociales.

Con pancartas y cánticos, los empleados exigieron salarios que sean equivalentes al costo de la canasta básica de alimentos, discusión de los convenios colectivos, créditos para viviendas, así como seguro funerario. Asimismo, denunciaron la “muerte” del salario mínimo en Venezuela, actualmente en 130 bolívares, hoy 1,48 dólares estadounidenses, a la tasa oficial.

Rivera añadió que los bonos que se pagan a los pensionados y trabajadores de la administración pública en Venezuela no tienen incidencia en el salario, con lo cual, dijo, “los trabajadores no tienen derecho a la recreación, los trabajadores no tienen derecho a la Navidad, los trabajadores van a seguir dependiendo de un bono de guerra sin estar en guerra”.

“En estos momentos esa cantidad es insuficiente para garantizar el derecho al trabajo, el derecho a la vida que tienen todos los trabajadores, de acuerdo al artículo 91 de la Constitución que establece cuál es la base de cálculo del salario”, apostilló.

Igualmente, criticó que a los pensionados se les mantenga el pago de 130 bolívares, lo que calificó como una “pensión de hambre”.Por su parte, el sindicalista José Araque, miembro de la organización Vanguardia Laboral, declaró a EFE que el salario en Venezuela es una “sentencia de muerte” para todos los trabajadores. El miércoles, Maduro anunció un alza del 23 % del denominado “ingreso mínimo integral” del sector público, compuesto por bonos sin incidencia en el cálculo de beneficios laborales, mientras mantuvo congelado el salario mínimo en 130 bolívares al mes.

El mandatario indicó que ese “ingreso mínimo integral” pasó de 130 a 160 dólares, que reciben los empleados públicos en su equivalente en la moneda nacional, lo que consideró “un ajuste precioso”.También informó que “las pensiones”, que reciben unos cinco millones de ciudadanos, serán de 50 dólares, que también se pagarán en bolívares a la tasa oficial, difundida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

La última vez que Maduro aumentó el salario mínimo fue en marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares mensuales, monto que se ha reducido debido a la devaluación del bolívar frente a la divisa estadounidense, principal referencia para cotizar bienes y servicios en el país caribeño.