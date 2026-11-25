La jefa de la oposición en los diálogos con el chavismo, Dinorah Figuera, asegura, en una entrevista con EFE, que queda aún un camino para que los venezolanos tengan “garantías” para poder celebrar unos comicios libres, pero considera que “hay una posibilidad real” para que las elecciones sean en 2027.

“Hay una posibilidad real de que en el 2027 nosotros tengamos elecciones”, afirma, aunque para ello están trabajando en que haya “todas las garantías políticas y civiles” y no se repita lo que sucedió el 28 de julio de 2024, cuando el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dio la victoria a Nicolás Maduro, mientras que la oposición denunciaba un fraude.

“¿Queremos que eso se repita? ¿O queremos que tengamos unas elecciones blindadas y tener una democracia plena?”, se pregunta a pocas horas de que haya cerrado el cuarto ciclo de diálogos, donde las dos partes anunciaron que siguen trabajando en asuntos como el comienzo de reforma de la Ley de Partidos Políticos o las concesiones de licencias a televisiones y radios.

No hubo, sin embargo, anuncios esperados como la renovación del CNE, que es el punto de partida para establecer un calendario electoral.

Esta renovación ha quedado ahora relegada a que primero se reforme la ley de partidos, pues muchas formaciones han quedado inhabilitadas por la justicia venezolana o han sido despojadas de sus directivas tradicionales, y también el artículo 105 de la Ley de Contraloría, que es la que tiene establecidos los mecanismos de inhabilitación de candidatos.

Primero partidos, luego elecciones

“Para que haya elecciones, debe haber partidos políticos. Nosotros estamos anunciando que vamos a hacer la reforma a la Ley de Partidos Políticos y la de Procesos Electorales que también viene pronto”, afirma Figuera, quien asegura que eso dará “un valor agregado” para que en el proceso “haya partidos que puedan representar su legitimidad y aspirar cualquier miembro o candidato”.

No quiere hablar de fechas concretas aunque es consciente de que “debe llevar el menor tiempo posible”, pero alega: “Queremos que cualquier elección sea sometida a un proceso creíble, transparente, pero también fuerte desde el punto de vista de que ninguna acción que quiera no respetar la voluntad del pueblo pueda tener poder”.

La jefa de la delegación opositora en el diálogo con el Gobierno venezolano, Dinorah Figuera, posa durante una entrevista con EFE este martes, en la que aseguró que queda aún un camino para que los venezolanos tengan "garantías" para poder celebrar unos comicios libres, pero considera que "hay una posibilidad real" para que las elecciones sean en 2027, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Peña R.

Sobre las inhabilitaciones, que pesan sobre destacados políticos como ella misma o sobre María Corina Machado -cuya formación quedó excluida del proceso de diálogo-, Figuera alega que no se está trabajando con una lista de nombres concretos, sino con la modificación de ese artículo de la ley de contraloría que es el que permite la inhabilitación.

“Esa reforma, sin lugar a dudas, va a dar como consecuencia que esas personas (inhabilitadas) puedan ir a las instancias correspondientes y solicitar, como ha pasado con la ley de amnistía, ser habilitados en el proceso para poder participar a un cargo público”, apunta.

La justicia y los medios

El proceso, que Figuera destaca como uno de los más favorables de diálogos a apenas cuatro meses de su arranque, ha tenido resultados claros como el proceso de renovación del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), acusado de estar manejado por el chavismo, y a cuya convocatoria se han presentado más de 1.300 aspirantes.

Entre ellos están la mayoría de magistrados del actual TSJ y algún otro nombre cuestionado por organizaciones de derechos humanos. A pesar de ello, Figuera insta a creer en el proceso, pues “tiene más de cuatro filtros” y todas las postulaciones serán revisadas por un comité independiente.

“Tenemos un proceso que está blindado”, asevera la exdiputada, quien lo ve además como un “proceso maravilloso”, pues la sociedad civil está involucrándose y presentando impugnaciones “a esos indeseables”.

Además, en rondas anteriores se anunció el desbloqueo de decenas de webs de medios de comunicación que eran inaccesibles desde Venezuela, entre los cuales estaba EFE, y en el actual ciclo se anunciaron concesiones a radios y televisiones, de las cuales la mayoría ya las tienen, como la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El desbloqueo de plataformas informativas “va a seguir” y se van a dar nuevos nombres, avanza la representante de la oposición, quien apunta que “las televisoras nacionales van a ser también abiertas”.

Y sobre la liberación de más presos políticos, otra cuestión no incluida en los temas a negociar pero que se esperaba que se reanudara después de este ciclo, Figuera hace una promesa: “Esa información va a llegar; con certidumbre lo digo. Fue frenada -no depende de mí-, pero esa información va a llegar más temprano que tarde”.

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