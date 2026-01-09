El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 18 de julio de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, habla con la prensa en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, Venezuela, el 18 de julio de 2025. (Foto de Federico PARRA / AFP)
Cabello asegura que en la Policía de Venezuela hay unidad de trabajo tras ataque de EE.UU.
El ministro de Interior y Justicia de Venezuela, , aseguró este jueves que los cuerpos policiales del país suramericano mantienen una unidad de trabajo tras el ataque militar de Estados Unidos a Caracas y otras regiones cercanas que concluyó con la .

“Nos hemos levantado porque estamos unidos, permanecemos unidos. Hay unidad de mando, unidad de comando y unidad de trabajo”, aseguró el ministro durante una inspección del despliegue de seguridad en Caracas, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

PUEDES VER: Así es el EA-18G Growler, el avión de guerra electrónica de EE.UU. que bloqueó los radares y sistemas de defensa de Venezuela

Cabello insistió en que pese al ataque estadounidense del pasado sábado en la madrugada y, añadió, que una de las razones para que la nación petrolera esté en tranquilidad es porque el Estado tiene el monopolio de las armas, por lo que, aseguró, “ningún grupo” pueda “atribuirse hechos de violencia”.

“Hemos venido poco a poco recomponiéndonos luego del ataque que se hizo contra nuestro pueblo, contra la paz del país”, sostuvo.

El sábado en la madrugada, tropas militares de Estados Unidos atacaron varios puntos de Caracas, incluyendo el principal fuerte militar, así como de los estados Miranda, Aragua y La Guaira, en una acción que para enfrentar un juicio por cargos de “narcoterrorismo”.

El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer).
El mandatario de Venezuela capturado, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, llegan al helipuerto de Wall Street durante su traslado al tribunal federal de Nueva York. (EFE/EPA/Stringer).
/ Stringer

El miércoles, Cabello anunció que “hasta ahora” son 100 los fallecidos por el ataque estadounidense, entre civiles y militares, y “otra cantidad parecida -dijo- de heridos”.

La rindió homenaje el martes en un funeral a 24 soldados que murieron en los ataques de Estados Unidos contra distintos puntos de Caracas y de tres estados cercanos a esta capital.

El domingo, el Gobierno de Cuba informó que 32 de sus militares destinados en Venezuela murieron en “acciones combativas” durante la operación ordenada por la , que además causó numerosos daños en sedes oficiales y distintas viviendas cercanas.

