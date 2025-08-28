Fotografía del ministro de Interior, Diosdado Cabello, hablando en su programa semanal de televisión 'Con El Mazo dando' este miércoles, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Prensa del Ministerio de Interior Justicia y Paz
Agencia EFE
Diosdado Cabello dice que Venezuela enfrentará "lo que venga por muy duro que sea"
Diosdado Cabello dice que Venezuela enfrentará "lo que venga por muy duro que sea"

Diosdado Cabello dice que Venezuela enfrentará “lo que venga por muy duro que sea”

El ministro de Interior de Venezuela, , dijo este miércoles que el país está preparado para enfrentar “lo que venga por muy duro que sea”, tras mencionar el alistamiento de milicianos para “defender la patria” ante las de enviar embarcaciones en el mar Caribe para combatir el narcotráfico.

“Nosotros no subestimamos ninguna amenaza. Tampoco la sobrestimamos y mucho menos la desestimamos (...). ¿Nos preparamos para lo peor? Siempre. Eso es una condición nuestra para enfrentar lo que venga por muy duro que sea”, dijo Cabello en su programa semanal, ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

PUEDES VER: El poderoso submarino nuclear que Estados Unidos sumó a su flota militar enviada cerca de Venezuela

Así mismo, el número dos del chavismo valoró que los venezolanos asistieran a las jornadas de alistamiento para la defensa del país, luego de que para frenar el “flujo de drogas” hacia su territorio, lo que incluye un despliegue de buques estadounidenses en aguas cercanas a Venezuela.

“Lo que sí es cierto es que nuestro pueblo, nuestros compañeros, nuestras mujeres, nuestros jóvenes han dado un paso al frente para defender la patria de la agresión que sea”, subrayó Cabello.

Las autoridades venezolanas que comenzó el pasado fin de semana ante las “amenazas” y “agresiones” de Estados Unidos que denuncia Caracas y para ello habrá “más de 1.000 puntos”, según dijo hoy el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López.

Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Foto: Federico PARRA, KAMIL KRZACZYNSKI / AFP
El martes, el , a través de su misión permanente ante la ONU, alertó que Estados Unidos planea enviar “un crucero lanzamisiles” y “un submarino nuclear de ataque rápido” a las costas venezolanas la próxima semana, entre otros “buques de guerra”.

Esto, según Venezuela, representa “una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales”, así como una , que declaró a América Latina y el Caribe como zonas libres de armas nucleares.

Antes del despliegue militar, la había duplicado a cincuenta millones de dólares la recompensa por información que conduzca a la captura de Maduro, a quien acusa de “violar las leyes de Estados Unidos sobre narcóticos”.

