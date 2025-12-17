Fotografía de archivo del ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Agencia EFE
Diosdado Cabello dice que Venezuela está bajo una "amenaza real, cierta" del imperialismo
Diosdado Cabello dice que Venezuela está bajo una "amenaza real, cierta" del imperialismo

Diosdado Cabello dice que Venezuela está bajo una “amenaza real, cierta” del imperialismo

El ministro de Interior de Venezuela, , dijo este miércoles que el país está “bajo la amenaza real, cierta, de un imperialismo decadente”, tras las declaraciones del presidente estadounidense, , quien ordenó bloquear el paso de buques petroleros sancionados desde y hacia el país suramericano.

“Cuando yo digo imperialismo, hablo de quienes dirigen el imperialismo, los que están al frente, que se creen emperadores del mundo”, declaró en referencia a la Administración de Trump, durante su programa semanal ‘Con el Mazo Dando’, transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Cabello afirmó que el mensaje de Trump, publicado originalmente en la red Truth Social, “es una confesión” y que, con el texto, “se caen todas las caretas y todo el montaje”.

PUEDES VER: ¿Trump declaró la guerra a Venezuela? Lo que implica el bloqueo petrolero de EE.UU. que pone a Maduro al límite

“Ni una gota de petróleo puede salir de aquí para los Estados Unidos si agreden a Venezuela”, añadió, “bajo ninguna circunstancia”.

En este sentido, reiteró que “no habrá petróleo regalado, ni robado, para ningún poder extranjero”.

Venezuela pidió este miércoles al Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas (ONU) tras el bloqueo anunciado por Trump, informó la Cancillería en Caracas.

Más temprano, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, , António Guterres, para alertarle sobre la “escalada de amenazas” de Estados Unidos contra el país suramericano y “sus graves implicaciones para la paz regional”.

Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
El martes, que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Además, el mandatario estadounidense afirmó este miércoles que Venezuela les quitó los derechos petroleros a las empresas de Estados Unidos y dijo que los quiere de vuelta.

“Recuerden que nos quitaron todos nuestros derechos energéticos. . Nos lo quitaron ilegalmente”, declaró el mandatario a la prensa desde la base aérea Andrews, a las afueras de Washington.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

