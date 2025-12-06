Cabello dice que Venezuela está en una “revolución pacífica, pero no desarmada”

Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Agencia EFE

El secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), , afirmó este sábado que el país está en “una revolución pacífica, pero no es una revolución desarmada”, en un contexto en el que denuncia como “amenaza” el .

Durante una juramentación de comandos de comunidad bolivarianos, transmitida desde el estado Monagas (este) por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Cabello explicó que el presidente ordenó, hace meses, una “resistencia activa prolongada”, pero también la “ofensiva permanente” para defender Venezuela.

“Una resistencia activa prolongada. ¿Qué significa? El país no se paraliza. Seguimos trabajando, disfrutando, seguimos haciendo lo que hacemos todos los días en este país, pero pendientes de los detalles. (...) No nos podemos dejar arrinconar por nadie”, expresó Cabello.

Asimismo, afirmó que han sido “cuatro meses intensos de amenazas”, en referencia al inicio del , país al que acusó de ejercer “terrorismo psicológico” contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y contra los venezolanos.

“Todos los días una amenaza. ¿Por qué lo hacen? Porque creen que nos van a doblegar por el miedo. Y no nos conocen. No saben de qué estamos hechos”, subrayó el también ministro de Interior.

En este contexto, el considerado número dos del chavismo auguró una “gran victoria” frente a Estados Unidos, al tiempo que advirtió que “el que se meta con Venezuela debe tener muy claro que no será una cosa de 48 horas, de tres días, no será una cosa de un mes”.

“Si no se meten con nosotros, perfecto. Si se meten con nosotros, ahí estamos”, señaló Cabello, quien hizo jurar a los presentes su compromiso de “asegurar la defensa” de Venezuela y “derrotar al imperialismo”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; y el líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro. (Andrew CABALLERO-REYNOLDS / Federico PARRA / AFP)

El viernes, Maduro reiteró que la ha sido desproporcionada, innecesaria e ilegal, “a la luz de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional”.

Además, pidió a los cuerpos policiales estudiar, tanto en la teoría como en la práctica, todo lo relacionado con la “resistencia popular prolongada” y también “todas las formas de lucha armada popular, militar, policial”.

El gobernante venezolano sostuvo que en cada institución policial del país debe haber “un plan de ofensiva permanente”.

Estados Unidos mantiene un despliegue militar en el Caribe, , bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Venezuela ha denunciado como una “amenaza” que busca propiciar un cambio de Gobierno.

