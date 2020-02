Venezuela







“No va a pasar nada” en Venezuela tras gira de Guaidó, dice el líder chavista Diosdado Cabello | VIDEO “Nadie sabe cuándo va a terminar su paseo turístico. La verdad a nosotros no nos afecta (...). No va a pasar nada (...). Él es la nada y la nada no puede generar otra cosa que no sea la nada”, declaró Diosdado Cabello sobre el presidente encargado de Venezuela