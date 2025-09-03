La líder opositora venezolana, María Corina Machado, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Ronald Peña
Cabello sobre María Corina Machado: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”
El titular de Interior de Venezuela, , rechazó este miércoles unas recientes declaraciones de la líder opositora en respaldo a las acciones de la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el Gobierno de Nicolás Maduro, y advirtió: “Si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos”.

“En verdad ella tiene una desubicación porque ella, a estas alturas, debería tener claro que si a nosotros nos aprietan, nosotros la apretamos. A buen entendedor, pocas palabras. (...) No vayas a creer que aquí nos van a agredir a nosotros y ustedes van a salir sanitos, no, eso no existe”, dijo el ministro en su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El número dos del chavismo hizo esta advertencia luego de leer en el programa unas declaraciones de Machado en las que la opositora afirma que el , sino, dijo, “en contra de una estructura del narcotráfico que está haciéndole daño y cobrando cientos de miles de vidas alrededor del mundo”.

EE.UU. ha desplegado fuerzas militares en aguas caribeñas cercanas a Venezuela como parte, asegura, de sus acciones contra el narcotráfico, entre las que destaca el reciente ataque a una pequeña embarcación que supuestamente transportaba a once personas acusadas de pertenecer a la con drogas, lo que Caracas califica como un invento.

Según denunció el lunes el presidente , hay ocho barcos militares estadounidenses con 1.200 misiles y un submarino nuclear “apuntando” a la nación suramericana, que -advirtió- se declararía “en armas” si “fuera agredida”.

El líder chavista dijo que se trata de la “más grande amenaza que se haya visto” en América “en los últimos cien años”.

El insiste en que las autoridades estadounidenses “inventaron” el ataque y que el video publicado por EE.UU. sobre esta supuesta acción fue creado con inteligencia artificial.

El martes, Machado afirmó que “cada día que pasa se cierra el cerco” internacional contra el que calificó como “cartel narcoterrorista que todavía sigue en Miraflores”, en referencia a la sede del Ejecutivo venezolano.

Durante su intervención virtual en un foro sobre Venezuela en Panamá, la opositora aseveró: “Por más que intentan amenazarnos, sabemos que los días de esa organización criminal están contados”.

