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Resumen

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Personas caminan entre escombros de edificios afectados por terremotos, en Catia La Mar, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Personas caminan entre escombros de edificios afectados por terremotos, en Catia La Mar, Venezuela, el 25 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que han fallecido 1.430 personas luego de los dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados el pasado miércoles, mientras que hay 3.238 heridos.

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