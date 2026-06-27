00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
Personas realizan labores de búsqueda en una zona afectada por un terremoto, en La Guaira, Venezuela, el 26 de junio de 2026. (Ronald Peña R / EFE)
/ Ronald Peña R
Por Agencia AFP

Casi mil muertos y más de 50.000 desaparecidos es el saldo del doble terremoto en Venezuela, donde crece la impotencia por la falta de ayuda oficial para rescatar rápidamente a sobrevivientes.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.