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Resumen

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Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Federico PARRA / AFP).
Esta combinación de imágenes muestra al presidente de Estados Unidos Donald Trump y a la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. (Fotos de ANDREW CABALLERO-REYNOLDS y Federico PARRA / AFP).
/ ANDREW CABALLERO-REYNOLDS FEDERICO PARRA
Por Agencia AFP

La presidenta interina de Venezuela calmó las aguas este sábado al explicar que Venezuela conservará “la propiedad y la soberanía” de su petróleo tras un polémico acuerdo anunciado la víspera que le permite a Estados Unidos explotar los yacimientos del país.

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