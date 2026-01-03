El presidente estadounidense Donald Trump (izq.) y el mandatario de Venezuela Nicolás Maduro. (Foto de Jim Watson y Federico Parra / AFP).
Agencia AFP
Agencia AFP
Trump anuncia que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela junto con su esposa Cilia Flores

Trump anuncia que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela junto con su esposa Cilia Flores

El presidente de Estados Unidos, , confirmó la madrugada de este sábado que el mandatario de , Nicolás Maduro, fue capturado junto con su esposa Cilia Flores y llevados fuera del país caribeño.

Trump también confirmó que Estados Unidos llevó un ataque a gran escala en Venezuela.

Francisco Sanz
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.

Información en desarrollo

