Trump anuncia que Maduro fue “capturado y sacado” de Venezuela junto con su esposa Cilia Flores

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la madrugada de este sábado que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, fue capturado junto con su esposa Cilia Flores y llevados fuera del país caribeño.
Trump también confirmó que Estados Unidos llevó un ataque a gran escala en Venezuela.
“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue, junto a su esposa, capturado y sacado del país”, dijo Trump en su red Truth Social.
