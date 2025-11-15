El chavismo juramenta grupos de calle para defender cada “centímetro” de Venezuela

Escucha la noticia
El chavismo juramentó este sábado a miles de grupos de calle en Venezuela con la tarea de defender cada “centímetro” del territorio, en un contexto marcado por la presencia militar de Estados Unidos en el mar Caribe, vista por Caracas como una “amenaza”.
Según el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se conformaron unos 260.000 grupos denominados Comités Bolivarianos de Base Integral (CBBI), que son equipos de trabajo en “cada calle del país”.
Durante la jornada, hubo movilizaciones en Caracas y en distintas regiones de la nación sudamericana, encabezadas por dirigentes del partido y autoridades, como el ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en Maracaibo, capital del estado Zulia (noroeste, fronterizo con Colombia).
“El mundo anda como loco, el mundo anda en guerra, en guerra militar, en guerra económica, en guerra psicológica, y quieren aplicarnos todas esas guerras sobre Venezuela. Allá al frente, en el mar Caribe, han querido amenazarnos porque creen que con la amenaza nos vamos a dividir”, dijo Rodríguez.
“Matachavistas”
Entretanto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello, juramentó a los integrantes de los CBBI del estado costero de La Guaira (norte, cercano a Caracas), a quienes hizo un llamado a “estar listos para acudir al llamado a la hora que sea, cuando sea y como sea” en caso de “una acción contra el país”.
El también secretario general del PSUV explicó que el presidente Nicolás Maduro, en medio “de una guerra”, ordenó celebrar esta jornada para convocar a “las bases del partido para que tomen decisiones y organicen la estructura para enfrentar a cualquier enemigo”.
“Cuando la patria está asediada por un enemigo tan desesperado como el imperialismo (en referencia a EE.UU.), estamos asediados todos”, señaló Cabello, quien reiteró que no hay bombas ni misiles “solo matachavistas”.
Los simpatizantes del oficialismo que se encontraban en el acto se comprometieron con la consolidación de los comités “como la fuerza principal” del chavismo y con garantizar una “patria libre, soberana e independiente”.
“Que lo sepa el imperialismo, que lo sepan sus aliados, que nosotros venceremos”, agregó Cabello.
Permanente movilización militar
Por su parte, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, encabezó una concentración en el estado Falcón (noroeste), donde pidió que “no quede ni un centímetro de terreno que no esté cubierto y no esté atendido”.
En ese sentido, señaló como “primera misión” de estos grupos prepararse “para la defensa del territorio y de la paz”.
“Esta es la hora de convertir al Partido Socialista Unido de Venezuela en la más poderosa maquinaria organizativa, social, política y de defensa de todo el territorio”, añadió el líder de la Asamblea Nacional.
Venezuela lleva ya tres meses en permanente movilización militar en todo su territorio en respuesta a lo que denuncia como una “amenaza” de EE.UU., en referencia al despliegue naval y aéreo que, desde agosto, mantiene Washington en el Caribe cerca de la nación sudamericana.
El PSUV denunció este sábado que EE.UU. busca “desencadenar acciones violentas y sembrar un conflicto” en el Caribe con la operación militar ‘Lanza del Sur’, anunciada el jueves por Washington.
