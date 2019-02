"A Trump no le interesa la democracia en Venezuela" | ENTREVISTA

¿Qué tiene que ver Bernie Sanders con la actuación de Estados Unidos en Venezuela? Al parecer, bastante. El giro progresista que ha tenido el Partido Demócrata en los últimos años es responsabilidad, en buena parte, del veterano senador de Vermont que intentó la candidatura demócrata en el 2016 frente a Hillary Clinton.

Donald Trump recién ha empezado su campaña para la reelección, pero ya está apuntando sus baterías hacia lo que considera el socialismo del Partido Demócrata y la tendencia progresista del nuevo Congreso de su país. Esto lo dejó muy claro el lunes, cuando en su discurso de apoyo a Juan Guaidó disparó contra esta ideología en Venezuela, Cuba y Nicaragua y remarcó que Estados Unidos “nunca será socialista”.

A propósito de la nueva postulación de Sanders anunciada esta mañana, este Diario conversó con el historiador, analista internacional y profesor de la Universidad del Pacífico, Norberto Barreto.



—¿Bernie Sanders tiene posibilidades para el 2020?



No me sorprende su candidatura, se esperaba que lo hiciera. Los interrogantes ahora son la edad que tiene (77 años), y lo otro es que su peor enemigo sea el Partido Demócrata y lo sabotee nuevamente. Sin embargo, la situación de los demócratas ahora es interesante porque hay una cantidad impresionante de precandidatos (doce, por ahora), con una presencia muy fuerte de mujeres y de los sectores progresistas.

Parece que va a haber una lucha fuerte por la candidatura, aunque el número de postulantes también puede dividir el voto. Pero Sanders ya tiene una base y un apoyo confirmado, habrá que esperar qué candidatos se mantienen en contienda.

—¿Cree que los jóvenes que lo apoyaron en el 2016 lo vuelvan a apoyar esta vez?



Sanders es un candidato con potencial, siempre lo ha sido. Es un individuo que moviliza, que energiza, sobre todo entre los millenials. No moviliza a los sectores que moviliza Trump, pues ellos nunca votarían por Sanders. El senador va a ser un candidato fuerte para enfrentar a Trump, si es que Trump llega a la reelección y no tiene problemas legales en el camino.

—¿El electorado ha cambiado en estos tres años?



Trump moviliza gente en los dos sentidos. Gente a su favor, de los grupos más conservadores, pero también activa a otros sectores de la sociedad. La gran cantidad de mujeres que se están postulando (6 de 12) es una respuesta a Trump. El efecto de rechazo también mueve políticamente a la gente.

—El ex vicepresidente Joe Biden aún no oficializa su candidatura. ¿No sería un error optar por él, con el antecedente de Hillary Clinton?



Biden es un candidato fuerte, con la experiencia de haber sido vicepresidente, pero no es un candidato de cambio porque representa al ‘establishment’ demócrata. Pero le podría dar pelea a Trump. Solo habría que ver a cuántos progresistas moviliza, a cuántos hispanos y afroamericanos.

—¿Sanders cambió al Partido Demócrata?



El fenómeno que generó Sanders obligó a Hillary Clinton a virar hacia la izquierda. Y lo que Trump está intentando hacer ahora es decir que el Partido Demócrata es un partido socialista y radical, teniendo en cuenta esta rebelión de fuerzas jóvenes que hay dentro de los demócratas y donde está Alexandria Ocasio-Cortez. Y así lo dijo en el discurso de esta semana en Miami sobre Venezuela.

A Trump no le interesa la democracia en Venezuela, pero esta coyuntura es perfecta para criticar al socialismo en Florida, un estado clave en las elecciones. Y lo hace ante los cubanos que están hartos del castrismo, y de los venezolanos que están hartos del chavismo. Trump es un político más hábil de lo que muchos piensan.