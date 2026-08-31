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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El petróleo de Venezuela vuelve a estar en el centro de la relación entre Caracas y Washington. Donald Trump y Delcy Rodríguez alcanzaron un acuerdo que, según lo anunciado por ambos, permitirá a Estados Unidos acceder a unas reservas de más de 65.000 millones de barriles y abrirá la puerta a una millonaria inversión para recuperar la industria petrolera venezolana. Pero detrás de las cifras todavía hay numerosas incógnitas: ¿qué significa exactamente que Estados Unidos tenga el “control” de esas reservas?, ¿quién aportará el capital y quién operará los campos?, ¿cuánto recibirá Venezuela y bajo qué condiciones?

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