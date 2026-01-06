Dos grandes protagonistas del juicio a Maduro: un respetado juez de 92 años y un abogado experto en casos complejos

Nicolás Maduro compareció por primera vez este lunes 5 ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) junto a su esposa, Cilia Flores, por cargos de conspiración narcoterrorista y posesión de armas, entre otros. El suceso marcó también su primer encuentro con Alvin Hellerstein, veterano juez de 92 años que será el responsable de su caso.

El longevo magistrado tiene familiaridad con el caso del “Cártel de los Soles”, pues desde el 2020 ha estado a cargo del proceso contra Maduro y otros integrantes de la organización criminal en Venezuela.

Hellerstein ha presidido causas judiciales contra personajes venezolanos de alto perfil como el exgeneral Cliver Alcalá Cordones, a quien sentenció a 21 años de prisión en el 2024 por facilitar armas a las FARC a instancias del gobierno de su país. El juez neoyorquino también es responsable del caso de Hugo ‘El Pollo’ Carvajal, antiguo jefe de inteligencia en Venezuela, quien también enfrenta cargos de narcoterrorismo.

Prestigio y experiencia

Alvin Kenneth Hellerstein nació en Nueva York el 28 de diciembre de 1933 en el seno de una familia judía ortodoxa. Estudió derecho en la Universidad de Columbia y durante esa época fue editor de la revista jurídica “Columbia Law Review”. Antes de su formación en leyes obtuvo una licenciatura en artes en el Columbia College.

Las primeras imágenes de Nicolás Maduro en la Corte de Nueva York. El sketch muestra a Maduro con audífonos para escuchar al traductor, acompañado de Cilia Flores, su esposa, también con audifonos, y de sus abogados Mark Donnelly y Barry Pollack. (Crédito: Jane Rosenberg)

Poco después de completar sus estudios fue asistente del juez Edmund Palmieri en el SDNY entre 1956 y 1957, tras lo cual se unió a los JAG Corps de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, entidad que asesora legalmente a la milicia y supervisa los temas de derecho administrativo de esta.

Esta última etapa finalizó en 1960 y a partir de entonces Hellerstein se dedicó durante años a la práctica privada de su profesión, llegando a ser socio y codirector del departamento de litigios del bufete Stroock & Stroock & Lavan LLP. Durante este largo periodo en dicho estudio el futuro juez adquirió gran experiencia en casos de derecho comercial y otros de un nivel alto de complejidad.

Luego de casi cuatro décadas de ejercicio particular, Hellerstein volvió al sector público en 1998 cuando fue nombrado juez del Distrito Sur de Nueva York. En el 2011 fue designado juez senior, una condición de semijubilación que le permite tener una carga laboral menor y enfocar su experiencia en casos específicos.

Magistrado de amplio espectro

Uno de los trabajos más recordados de Hellerstein como juez fue el de los litigios masivos por los acontecimientos en las Torres Gemelas. Estos incluían más de 10.000 casos por efectos posteriores al atentado del 11 de setiembre de 2001, que incluían denuncias de rescatistas y trabajadores sanitarios expuestos a elementos perjudiciales, deudos de las víctimas e incluso daños a la infraestructura aledaña.

Lidiar con un gran volumen de portafolios, sumado ello a su consideración de la desventaja que tenían muchos de los denunciantes, fue sumamente valorado, logrando así indemnizaciones que superaban largamente los acuerdos iniciales que se proponían a estos últimos.

Las secualas contra los emblemáticos rascacielos de Nueva York fueron el origen de una enorme cantidad de causas judiciales. (Foto: SETH MCALLISTER / AFP)

Alvin Hellerstein es también recordado por lograr la liberación de las fotos de la prisión de Abu Ghraib, manejada por la Policía Militar de Estados Unidos en Irak. El juez logró que se hicieran públicas las imágenes que mostraban los abusos y torturas a los que eran expuestos los prisioneros de dicho centro, a pesar de la oposición frontal del Departamento de Defensa de su país a lo largo de los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

A pesar de estar actualmente en la misma línea que Donald Trump por el proceso a Nicolás Maduro, Hellerstein fue parte del caso “Dinero por silencio” en el que el actual mandatario estadounidense fue condenado por la falsificación de registros para ocultar el escándalo sexual en el que se había envuelto antes de las elecciones del 2016.

El rol de Hellerstein fue importante pues en los años 2023 y 2024 rechazó las solicitudes de Trump de llevar la causa judicial al ámbito federal, manteniéndolo dentro de la jurisdicción de Nueva York.

El juez Hellerstein ya ha tenido algunos desencuentros con Donald Trump. (Foto: EFE/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL) / AARON SCHWARTZ / POOL

El magistrado también ha estado envuelto en procesos relacionados al líder del Partido Republicano más recientemente, debido a que determinó que la Ley de Enemigos Extranjeros del presidente era ilegal.

Otro caso célebre que involucra al juez es el de Harvey Weinstein, pues en el 2019 se rechazó el acuerdo de indemnización por 19 millones de dólares que se presentó a las víctimas del exproductor y delincuente sexual. El togado argumentó que dicho monto era insuficiente y no compensaba el daño que se había provocado, indicando que se buscaba simplificar y agrupar casos que debían abordarse de forma individual y con especial rigor.

Un defensor de experiencia

Este lunes 5 también se conoció que Nicolás Maduro ha contratado como abogado defensor a Barry Pollack, célebre por asumir y sacar adelante casos de alta complejidad y en condiciones bastante adversas. El asesor legal del dictador estuvo presente durante la comparecencia de este en SDNY.

Uno de los procesos que más reconocimiento público ha dado a Pollack en el tiempo reciente fue la defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks, quien se refugió durante casi siete años dentro de la embajada de Ecuador en Londres para escapar de las acusaciones de espionaje del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Assange era sindicado de haber formado una trama para la obtención y publicación de documentos confidenciales del gobierno estadounidense en el 2010 y los 18 cargos que se le imputaban sumaban una posible pena de 175 años en prisión.

Imagen de archivo de Barry Pollack, cuando era parte del equipo de defensores del fundador de Wikileaks, Julian Assange, junio de 2024. Foto: AFP

Pollack argumentó que Assange ejerció el periodismo, distinguiéndolo del espionaje, y sostuvo que una sentencia de este tipo crearía una jurisprudencia nociva para la libertad de expresión.

En el 2024, el abogado logró un acuerdo por el que su defendido se declaró culpable únicamente de un cargo de conspiración y el juez responsable del caso lo sentenció a una pena de cinco años que se descontó de su permanencia previa en la prisión de Berlmarsh, en Reino Unido, por lo que culminó el proceso como un hombre libre.

La firma de abogados de Pollack, llamada Harris St. Laurent & Wechsler, tiene su base dentro de Manhattan, el núcleo financiero de Nueva York; sin embargo, cuenta con otra sede en Washington D. C. a pocas calles de la misma Casa Blanca debido a la gran cantidad de casos de gran escala que tiene a su cargo. Aparentemente, sus operaciones en la filial de la capital estadounidense equiparan, si es que no superan a las de la oficina neoyorquina.

El historial del actual asesor legal de Maduro tiene otro capítulo famoso en la defensa de Michael Krautz, quien se vio involucrado en el llamado “Escándalo de Enron”. El colapso de dicha empresa en el 2001 fue un enorme caso de fraude corporativo y casi todos sus ejecutivos fueron sentenciados o aceptaron acuerdos de culpabilidad.

Krautz, contador y mando medio de la entidad, fue acusado de fraude penal y el enfoque del abogado fue que su defendido solo era un empleado que siguió órdenes y no era gestor de la trama corrupta. Tras un juicio que duró aproximadamente un mes, Pollack logró que su cliente fuera uno de los pocos absueltos del proceso en el 2006, resultado que fue un antes y un después en su carrera.

Barry Pollack también es famoso por haber asistido a Martin Tankleff, quien fue acusado de forma errónea de haber asesinado a sus padres. El letrado señaló que la confesión que los detectives obtuvieron de Tankleff, de 17 años cuando tuvo lugar la muerte de sus progenitores, fue conseguida por medio de presión extrema y que se realizó sin la supervisión adecuada. El mismo joven dijo retractarse de ella.

Tras pasar 17 años en prisión, Martin Tankleff fue absuelto de los cargos y salió en libertad en el 2007 gracias a la gestión de Pollack y el equipo de abogados que presidió, quienes no cobraron por su labor en el caso al considerarlo una causa justa para la sociedad. El actual representante legal de Maduro también sumó más prestigio por esta causa.

La liberación llegó de la mano con una compensación de US$13,4 millones para Tankleff, quien se convirtió más adelante en abogado y ha laborado con Barry Pollack en casos de condenas injustas como la suya.

Un caso similar de exoneración de un inocente fue el de Fernando Bermúdez, quien pasó 18 años en la cárcel acusado de un asesinato que no cometió. Además de lograr la anulación de la condena en el 2009, Pollack consiguió que su defendido recibiera una indemnización conjunta de 11,75 millones de dólares por parte de la ciudad de Nueva York y el estado de Nueva York.

Otros clientes famosos del abogado son Jeffrey Sterling y Joshua Schulte, exfuncionarios de la CIA acusados de filtrar información clasificada.