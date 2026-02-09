Escuchar
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

00:0000:00

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en el Palacio Nacional de Santo Domingo (República Dominicana). Foto: EFE/ Orlando Barría
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en el Palacio Nacional de Santo Domingo (República Dominicana). Foto: EFE/ Orlando Barría
Por Agencia EFE

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia denunció este lunes que “el régimen (venezolano) excarcela y vuelve a secuestrar” y exigió “fe de vida inmediata” del exdiputado antichavista Juan Pablo Guanipa, ante “la ausencia de información sobre su paradero”.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Edmundo González exige fe de vida de Guanipa y acusa al “régimen” venezolano de secuestro
Venezuela

Edmundo González exige fe de vida de Guanipa y acusa al “régimen” venezolano de secuestro

María Corina Machado dice estar dispuesta a volver a Venezuela pese a nueva detención de aliado Juan Pablo Guanipa
Venezuela

María Corina Machado dice estar dispuesta a volver a Venezuela pese a nueva detención de aliado Juan Pablo Guanipa

“No sabemos dónde está”, denuncia hijo de opositor Juan Pablo Guanipa tras nueva detención en Venezuela
Venezuela

“No sabemos dónde está”, denuncia hijo de opositor Juan Pablo Guanipa tras nueva detención en Venezuela

Fiscalía de Venezuela revoca excarcelación de opositor Juan Pablo Guanipa y le impone “detención domiciliaria”
Venezuela

Fiscalía de Venezuela revoca excarcelación de opositor Juan Pablo Guanipa y le impone “detención domiciliaria”