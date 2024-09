El candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), que reemplazó a la vetada lideresa María Corina Machado en la boleta electoral, llegó a la base aérea de Torrejón (Madrid) en un avión de la Fuerza Aérea española a las 16.00 horas locales (14.00 GMT) con su esposa y autoridades españolas.

“A partir de ahora, comenzarán los trámites para la petición del asilo, cuya resolución será favorable en aras del compromiso de España con los derechos políticos y la integridad física de todos los venezolanos y venezolanas, especialmente de los líderes políticos”, manifestó en un comunicado el ministerio de Asuntos Exteriores de España.

Una fotografía tomada el 8 de septiembre de 2024 muestra el avión Falcon (centro) en el que llegó a España Edmundo González Urrutia. (Foto de Thomas COEX / AFP). / THOMAS COEX

En su primera declaración a través de un audio de WhatsApp que la PUD difundió a los medios, González dijo: “Mi salida de Caracas estuvo rodeada de episodios, de presiones, coacciones y amenazas de no permitir mi salida”.

Agregó que continuará en “la lucha por lograr la libertad y la recuperación de la democracia en Venezuela”, al tiempo que expresó su agradecimiento ante “las expresiones de solidaridad”.

La noche del sábado, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, Delcy Rodríguez, había informado que González, de 75 años, abandonó el país con un salvoconducto concedido “en aras de la tranquilidad y paz política”, después de pasar “varios días refugiado voluntariamente” en la embajada española.

De acuerdo con el diario español El País, la operación diplomática para la concesión de asilo a González Urrutia llevaba en marcha dos semanas. En la mañana del sábado, el opositor mantuvo una reunión con diplomáticos españoles en una embajada europea en Caracas.

Fotografía de archivo del 24 de julio de 2024 del excandidato opositor de Venezuela, Edmundo González, saludando en un acto de campaña en Puerto La Cruz. (EFE/ Miguel Gutiérrez ARCHIVO).

El ministro de Asuntos Exteriores de Países Bajos, Caspar Veldkamp, confirmó el domingo a la Cámara de Representantes de su país que González estuvo alojado en secreto en la embajada neerlandesa en Caracas durante más de un mes hasta el pasado jueves 5 de setiembre, cuando se trasladó a la residencia del embajador español.

El País dijo que el expresidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero desempeñó un papel clave en las gestiones para el asilo.

El Ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares. (Foto de STEPHANE DE SAKUTIN /AFP). / STEPHANE DE SAKUTIN

En la madrugada del domingo, el ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, informó que el propio González solicitó el asilo, pero otras fuentes al tanto de las conversaciones le manifestaron a El País que todo fue parte de una negociación en la que participaron los hermanos Delcy y Jorge Rodríguez, los operadores políticos más cercanos a Maduro.

Por su parte, el diario español El Mundo informó que en el tira y afloja antes de que González abandonara Venezuela, los hermanos Rodríguez llegaron a exigir a España que reconociera la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que dio a Maduro ganador de las elecciones.

Albares habló con González una vez que se encontraba en el avión español y este le transmitió su agradecimiento.

En la mañana del sábado, el propio Pedro Sánchez había calificado a González de “héroe” de Venezuela a quien España “no va abandonar”.

Un avión de las Fuerzas Aéreas Españolas trasladó a González desde Caracas hasta la Base Aérea de Torrejón de Ardoz, en Madrid, haciendo escala previamente en República Dominicana y las Islas Azores. El opositor viajó acompañado por su esposa y por el secretario de Estado de Asuntos Exteriores y Globales, Diego Martínez Belío, y fue recibido por la secretaría de Estado para Iberoamérica y el Español en el Mundo, Susana Sumelzo.

Machado: “González luchará desde afuera y yo lo seguiré haciendo aquí”

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado levanta la mano del candidato presidencial de la oposición Edmundo González Urrutia durante una manifestación frente a la sede de las Naciones Unidas en Caracas el 30 de julio de 2024. (Foto de Yuri CORTEZ / AFP). / YURI CORTEZ

María Corina Machado aseguró el domingo que la salida de Venezuela de González fue necesaria para “preservar su libertad y su vida” en medio de “una brutal ola de represión”.

También dijo que “Edmundo luchará desde afuera junto a nuestra diáspora y yo lo seguiré haciendo aquí, junto a ustedes”.

La política agregó que el 10 de enero del 2025, González “será juramentado como presidente constitucional de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, habla durante una conferencia de prensa el 8 de septiembre de 2024. (Foto de Federico PARRA / AFP). / FEDERICO PARRA

En Caracas, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo el domingo que la salida de González representa el final de “una comedia”.

“Yo diría que finaliza la breve temporada de una obra humorística, de un género que yo pudiera decir de comedia, de teatro bufo iniciada este año 2024 y que se denominó de manera fatídica ‘Hasta el final’”, ironizó Saab.

El fiscal se refirió a la orden de detención que pesaba sobre González “por sus reiteradas incomparecencias”, pero no aclaró si el caso se cierra luego de su salida de país.

A González se le acusa de “usurpación de funciones”, “forjamiento de documento público”, “conspiración”, “instigación a la desobediencia de las leyes” y “sabotaje”.

Ello luego de la publicación de un sitio web con más del 80% de las actas recopiladas por testigos electorales que la oposición usó como prueba de la victoria de González Urrutia por más de 30 puntos de ventaja sobre Maduro.

El pasado 22 de agosto, el TSJ avaló el resultado emitido por el Consejo Nacional Electoral (CNE) que proclamó a Maduro vencedor con el 52% de los votos. El CNE hasta ahora no hace públicas las actas de la votación, alegando un jaqueo de sus sistemas el mismo día de la elección.

El 29 de julio estallaron protestas en Venezuela

para denunciar fraude electoral en favor de Maduro. Desde entonces, la represión dejó al menos 27 muertos y 192 heridos, además de unos 2.400 detenidos.

Un opositor al gobierno del presidente de Venezuela Nicolás Maduro pisa un cartel de campaña con su imagen durante una protesta en el barrio de Petare, en Caracas. (Foto de Raúl ARBOLEDA / AFP). / RAUL ARBOLEDA

¿Es un triunfo para Maduro?

El politólogo venezolano José Vicente Carrasquero dijo a El Comercio que la salida de González de Venezuela de ninguna manera puede calificarse como un triunfo para Maduro.

“Cuando un candidato que gana unas elecciones tiene que salir del país porque el régimen lo está persiguiendo o lo quiere poner preso, no se puede decir que es un triunfo de Maduro, porque él queda ante la comunidad internacional como lo que es, como un dictador, como una persona que reprime, que viola los derechos humanos, que fuerza a las personas a buscar protegerse internacionalmente”, remarcó.

“Si hubiese Estado de derecho en Venezuela, habría instituciones que defiendan a González, pero ante la ausencia de instituciones que me defiendan ¿qué me queda?, pedir un asilo político. Y cuando un Estado me lo concede, está reconociendo que en el país donde yo estoy no hay instituciones y no hay Estado de derecho”, siguió Carrasquero.

“Maduro no es más popular tras la salida de González. Maduro no está más afianzado en el poder, tampoco ha ganado más reconocido de la comunidad internacional, al contrario. Yo no veo una victoria a Maduro por ningún lado”, insistió.

Carrasquero dijo que está seguro de que si el gobierno hubiese agarrado a González lo habría enviado a prisión. “Estos tipos no representan a instituciones, ellos son un grupo armado que se hizo con el poder y que está ahí para mantenerse en el poder cueste lo que cueste, incluso robándose unas elecciones”, anotó.

¿Cómo se revierte ahora el robo de las elecciones? Carrasquero sostuvo que definitivamente se necesita una intervención de la comunidad internacional, “porque Maduro conserva el control de la violencia del Estado; es decir, el control de la fuerza armada y de las fuerzas policiales. Entonces, cuando tú controlas la violencia, no importa si eres minoría, como efectivamente eres, porque tú controlando eso apagas cualquier manifestación que pueda haber. El régimen tiene más de 2.000 presos acusados de terrorismo, hay jóvenes menores de 18 años presos acusados por terrorismo simplemente porque salieron al reclamar la victoria que la oposición obtuvo el 28 de julio”.

En cuanto a si María Corina Machado podría seguir los pasos de González y buscar el asilo político, Carrasquero recordó que ella tiene una prohibición de salir al país desde hace más de 10 años, “porque a Maduro y a Chávez les dio la gana. No le han probado nada, la inhabilitaron políticamente, así son las dictaduras... Ella seguramente seguirá dentro del país”.

“Yo espero que Maduro entienda el costo de meterse con María Corina. Y esto de hoy también tiene un costo, porque el martes seguramente el Parlamento español va a reconocer a Edmundo como presidente electo. ¿Eso es una victoria para Maduro? No”, indicó.

Una mujer sostiene un cartel con la imagen de Maduro que dice "asesino de Venezuela" a la llegada de Edmundo González Urrutia al aeropuerto militar de Torrejón de Ardoz, en Madrid. (Foto de Thomas COEX / AFP). / THOMAS COEX

Carmen Beatriz Fernández, CEO de DataestrategIA y profesora de Comunicación Política en la Universidad de Navarra, dijo a El Comercio que lo ocurrido puede verse como un triunfo relativo de Maduro, pero no cree que sea definitivo. “Es lo que Maduro estaba buscando, quería sacar a González Urrutia del país”.

“Las presiones a las que sometió Maduro y su nomenclatura a González Urrutia fueron muy fuertes, muy duras, no solamente le emitieron autos de detención, sino que le hostigaban de manera permanente en televisión a través de toda la red de medios públicos, una situación dura, tan dura como la que ha sometido Maduro a todo el país, particularmente a la dirigencia que logró la victoria del 28 de julio. Desde el poder se está sometiendo al país a una gran venganza por haberle hecho quedar en ridículo, por haber perdido las elecciones, por haber quedado tan al desnudo”, manifestó Fernández.

La periodista hizo notar que el hostigamiento contra las embajadas de Argentina y Brasil en Caracas del fin de semana parecía formar parte de una operación psicológica contra González, para forzarlo a que tome decisiones rápidas, “porque tras el asilo todas las fuerzas que estaban custodiando la embajada de Argentina se retiraron”.

“Ahora bien, yo creo que González Urrutia en realidad no es el líder de este proceso, y eso está muy claro. Él es un señor que desempeñó un papel muy importante, lo cumplió y resultó presidente electo. Ahora, el proceso indudablemente es de María Corina Machado, ella es una líder que no fue candidata, es una líder de un movimiento nacional por la liberación de Venezuela. Esa dupla que se expresó durante la campaña, donde tú tenías a una María Corina haciendo la campaña de tierra y a un candidato formal o tapa como González haciendo lo que llaman los consultores campaña de aire, o sea, atendiendo medios internacionales y todo esto, puede seguirse haciendo en esta fase”, remarcó.

Fernández dijo que en esta fase podría verse a González concentrado en la comunidad internacional, “cosa que va a poder hacer mejor desde Madrid que asilado en una embajada de Caracas o preso en una cárcel venezolana”.

“Entonces, en ese sentido no creo que sea una victoria definitiva de Maduro, pese a que se puede experimentar una desmoralización en el país que está clamando por un cambio político... pero no creo que sea una jugada maestra que hace que Maduro esté más solido hoy que ayer”.

También cree que el Gobierno podría ir ahora por María Corina Machado. “El régimen está sentado sobre la fuerza bruta. La única legitimidad hoy de Maduro es la de las bayonetas, que son leales mientras duren, porque en un estado de las cosas donde tienes a un mandatario que ha quedado tan claramente desfavorecido por los sectores populares, tú necesitas un mínimo de legitimidad popular, y ese mínimo de legitimidad popular Maduro lo perdió. Entonces eso hace frágil al régimen”.

“La lucha para que se reconozca el resultado electoral creo que sigue igual. Yo llamo secuestro del resultado electoral. Al final entramos en una dinámica mucho más caótica, donde es mucho más difícil predecir lo que va a pasar y si el 10 de enero, efectivamente, el presidente electo va a poder ser asumir la presidencia de Venezuela. O se va a entrar en un proceso de negociaciones con distintos factores de poder entre los que están los militares y los económicos. En este momento los escenarios pues son complejos de dibujar, pero no veo más sólido a Maduro”.

Reacciones: "Es un día triste para la democracia en Venezuela"

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell. (Foto de FREDERICK FLORIN / AFP). / FREDERICK FLORIN

El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, dijo el domingo en un comunicado que “hoy es un día triste para la democracia en Venezuela”.

“En una democracia, ningún líder político debe verse forzado a buscar asilo en otro país”, enfatizó.

“Ante la represión, persecución política y amenazas directas contra su seguridad y libertad, después de haber recibido hospitalidad en la residencia de los Países Bajos en Caracas hasta el 5 de septiembre, el líder político y candidato presidencial Edmundo González, ha tenido que pedir asilo político y acogerse a la protección que le ha ofrecido España”, agregó.

Borrell también hizo un llamado a las autoridades venezolanas a “liberar a todos los presos políticos”.

Fotografía de archivo de 18 de enero de 2023 del logo de la Organización de los Estados Americanos (OEA). / EFE/ Lenin Nolly ARCHIVO.

En tanto, la Organización de los Estados Americanos (OEA) acusó al “régimen autoritario” de Venezuela de haber “forzado el exilio” de González, a quien el organismo considera el ganador de las elecciones presidenciales.

“El régimen no solo ha fallado en producir la menor evidencia del resultado electoral (...), sino que ha forzado el exilio del candidato Edmundo González”, quien “indudablemente” ganó las elecciones, señaló la Secretaría General de la OEA en un comunicado.

La OEA también dijo que las citaciones fiscales contra González no estaban fundamentadas y calificó de “condenable y repudiable” la acción del “régimen” de Maduro.

Recordó que “todo ha sido conforme se esperaba de ellos”, después de que hace unos días dijera que “era ridículo que se hubiera esperado elecciones libres, justas y transparentes de ese Consejo Nacional Electoral (CNE)”.

De igual manera, la OEA indicó que resulta “ridículo” esperar justicia dentro del sistema judicial venezolano.

El exalcalde de Caracas Antonio Ledezma aseguró que González “esté donde esté, es el presidente electo de Venezuela”.

”Lo recibimos con el respeto que merece y la seguridad de que sabrá cumplir el rol histórico que le corresponde asumir en este exilio desde donde no cesaremos en mantener firme nuestra lucha por hacer realizad el anhelo de retornar a la patria”, comentó Ledezma, también exiliado en España, en declaraciones remitidas a la agencia EFE.

Fotografía del 12 de julio de 2023 del ex presidente interino de Venezuela, Juan Guaido, hablando en entrevista en Miami, Florida. (EFE/EPA/ Cristobal Herrera- Ulashkevich ARCHIVO).

Por su parte, el opositor venezolano y expresidente interino Juan Guaidó, exiliado en Estados Unidos, celebró que “el presidente electo por los venezolanos” esté “seguro” en España.

”Edmundo está seguro y la líder electa en las primarias, María Corina Machado, está liderando y vamos a acompañarlos”, escribió Guaidó en su cuenta de X.

En tanto, el vicesecretario de Institucional del Partido Popular (PP) de España, Esteban González Pons, consideró que el asilo a González sin reconocerlo como presidente legítimo “no es hacerle un favor a la democracia, sino quitarle un problema a la dictadura” de Maduro.