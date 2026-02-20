Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fotografía de archivo del opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia. Foto: EFE/ Ronald Peña R.
Fotografía de archivo del opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia. Foto: EFE/ Ronald Peña R.
Por Agencia EFE

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia consideró este viernes que “no hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”, luego de que el Parlamento en Caracas aprobara una ley de amnistía que ha generado dudas y críticas sobre sus implicaciones para la justicia y la verdadera reconciliación en su país.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

González Urrutia cree que “no hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”
Venezuela

González Urrutia cree que “no hay reconciliación duradera sin memoria ni responsabilidad”

Fuerza Armada respalda ley de amnistía y cree que es un paso para estabilidad de Venezuela
Venezuela

Fuerza Armada respalda ley de amnistía y cree que es un paso para estabilidad de Venezuela

Opositores venezolanos creen que la ley de amnistía es “insuficiente y sesgada”
Venezuela

Opositores venezolanos creen que la ley de amnistía es “insuficiente y sesgada”

Juan Pablo Guanipa: Opositor venezolano anuncia su libertad plena tras histórica amnistía
Venezuela

Juan Pablo Guanipa: Opositor venezolano anuncia su libertad plena tras histórica amnistía