El líder antichavista Edmundo González Urrutia, habla durante una rueda de prensa, en el Palacio de Gobierno, en Lima, Perú, el 29 de enero de 2025. (Foto de John Reyes Mejía / EFE)
Edmundo González Urrutia dice que darán "todo" lo que tienen para "lograr un cambio" en Venezuela
El líder opositor venezolano , quien reclama la Presidencia de su país, aseguró este jueves que la oposición que lidera junto con la exdiputada dará “todo” lo que tiene para “lograr un cambio” en la nación sudamericana, que ha estado bajo el mando del chavismo desde 1999.

Esa lucha va a continuar, nosotros vamos a dar todo lo que tenemos, como herramientas y como estímulos, para lograr un cambio en Venezuela, y lo vamos a lograr”, expresó González Urrutia en un vídeo publicado en redes sociales.

Francisco Sanz
El exembajador señaló que cuentan con aliados que son “todos los Gobiernos” con los que han “hablado, que no han sido pocos”, entre los que destacan el de EE.UU., que lo reconoce como “presidente legítimo”, al rechazar la segunda reelección del mandatario Nicolás Maduro proclamada por el organismo electoral venezolano -controlado por funcionarios afines al chavismo- en las presidenciales de 2024.

González Urrutia, exiliado en España desde hace casi un año, afirmó que ha continuado “en el exterior la lucha” que, dijo, se está “haciendo en Venezuela”, lo que “para la causa es mejor”.

Mi compromiso ha sido mantener viva la lucha y conectar voluntades que nos acerquen a la libertad”, aseguró el diplomático, quien agregó que salir de Venezuela “no fue una elección” sino “una necesidad” tras “haber recibido amenazas”, sin dar detalles.

Por su parte, Machado instó -el pasado martes- a las “naciones democráticas del mundo” a sumarse en su lucha contra Maduro, quien la exdiputada considera fue proclamado de manera fraudulenta como presidente reelecto el año pasado.

La opositora agradeció al mandatario estadounidense, Donald Trump, así como a su Administración, por sus “acciones decisivas para desmantelar esta empresa criminal terrorista”.

EE.UU. anunció recientemente el aumento de la recompensa de 25 a 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto Maduro, a quien Washington acusa de presuntamente liderar una organización vinculada al narcotráfico y que cataloga como terrorista.

