Edmundo González lamenta que "no se ha alcanzado el 1 % de las excarcelaciones anunciadas"
El líder opositor , cuyo yerno está preso en , ha denunciado este sábado que “no se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas” por el régimen venezolano.

González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde septiembre de 2024, ha difundido un mensaje en su cuenta de X en el que reclama la liberación de los presos políticos en Venezuela.

PUEDES VER: Machado y González Urrutia dicen que en 2026 se consolidará “la libertad” de Venezuela

“Hace 48 horas se anunció la liberación de presos políticos. Hoy la realidad es otra. No se ha alcanzado ni siquiera el 1 % de las excarcelaciones anunciadas. Mientras tanto, las familias siguen esperando. Sin información clara. Sin listas. Sin certezas”, denuncia.

deja claro que “la espera prolongada no es neutral” porque “genera angustia, revictimiza y profundiza el daño ya causado por detenciones arbitrarias y procesos sin garantías”.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas
El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia, en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Jeffrey Arguedas

“Cada hora que pasa sin respuestas es una nueva forma de violencia contra las familias. La responsabilidad es clara y el tiempo corre”, afirma el líder opositor venezolano.

Porque para González Urrutia y “los derechos humanos no se administran con dilaciones ni opacidad”.

