El líder opositor de Venezuela Edmundo González Urrutia, tras salir de una reunión en la Casa Blanca con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, este 6 de enero de 2025. Foto: EFE/Ting Shen/Pool
Agencia EFE
Edmundo González Urrutia lamenta una Navidad con “mesas vacías” en Venezuela
Edmundo González Urrutia lamenta una Navidad con "mesas vacías" en Venezuela

El líder opositor venezolano lamentó este miércoles que “demasiados hogares” tengan una Navidad con “mesas vacías” en su país, donde -subrayó- hay y familias que no pueden “acceder a lo esencial”, algo que a su juicio “expresa una injusticia que no puede normalizarse”.

En un mensaje en su cuenta de X, González Urrutia dijo que si bien estas fechas “invitan a una reflexión serena sobre su significado”, el momento que vive el país “impide cualquier superficialidad”.

“En la actual coyuntura nacional adquieren una relevancia ineludible, valores que no admiten ambigüedad. Me refiero a la paz, entendida únicamente como resultado de la justicia, la democracia como principio y la libertad como derecho”, indicó el líder opositor, quien se encuentra exiliado en España desde 2024.

El también exembajador manifestó que, de cara al fin de año, , y que es posible y necesario avanzar hacia una “sociedad más justa, más humana y solidaria”.

“Una sociedad donde cesen las violaciones a los derechos humanos, las restricciones a las libertades individuales y donde el reencuentro nacional sea posible desde la verdad y el Estado de derecho”, añadió.

El líder opositor venezolano, Edmundo González Urrutia. (Foto de ERNESTO BENAVIDES / AFP)
Más temprano, la hija del opositor, , dijo que “esta Navidad no será como siempre” al recordar que su esposo, Rafael Tudares, permanece detenido desde el pasado 7 de enero, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo luego de una cuestionada reelección.

“351 días sin saber dónde estás, sin escuchar tu voz, sin poder decirte ‘te amamos’ mirándote a los ojos. 351 días en los que nos arrebataron algo que ninguna familia debería perder: el derecho de estar juntos”, manifestó Mariana González en su cuenta de X.

desde el exilio al afirmar que derrotó en las presidenciales de 2024 a Maduro, a quien varios países, entre ellos Estados Unidos, consideran ilegítimo.

El liderazgo de los dirigentes venezolanos María Corina Machado y Edmundo González Urrutia ha estado a prueba desde el 28 de julio de 2024, cuando denunciaron fraude en las presidenciales celebradas en esa fecha, y, un año después, ambos mantienen una "base de apoyo importante", según analistas políticos consultados por EFE, aunque advierten un "desgaste" en la opinión pública opositora. (EFE)

