Edmundo González: “No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros”

El líder opositor Edmundo González Urrutia, cuyo yerno está preso en Venezuela, se refirió este viernes a las informaciones contradictorias que están circulando sobre las identidades de los presos que el régimen pretende liberar en las próximas horas y dijo: “no queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros”.
González Urrutia, que la oposición venezolana considera el ganador legítimo de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela y que vive exiliado en España desde el pasado mes de septiembre, difundió hoy en su cuenta de X una grabación en la que aparece junto a una fotografía de su yerno Rafael Tudares, detenido el pasado 7 de enero de 2025, tres días antes de la investidura de Nicolás Maduro para un tercer mandato consecutivo de seis años.
Ante los rumores de su posible excarcelación, González dijo hoy que “este momento pide templanza y firmeza, no para acallar lo que sentimos, sino para cuidar a las familias”.
“No queremos rumores ni versiones, queremos estar con los nuestros, abrazarnos y vivir ese momento cuando llegue”, añadió.
“Me alegra profundamente ver el abrazo de quienes ya pudieron reencontrarse”, señaló en referencia a las liberaciones que han tenido lugar en las últimas horas, después de que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, anunciara la puesta en libertad de “un número importante” de presos políticos en el país.
Asimismo, expresó su “cercanía” con los que “siguen esperando”. “Mi abrazo está con cada familia que espera una llamada”, dijo.
