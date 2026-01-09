González Urrutia pide “reconocimiento” explícito de su victoria en presidenciales en Venezuela

El opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España, llamó el viernes al “reconocimiento explícito” de su supuesta victoria en las elecciones presidenciales de 2024, ganadas oficialmente por Nicolás Maduro, capturado a inicios de enero por Estados Unidos.

Después de esa operación militar, Washington ha descartado por ahora dar a la oposición venezolana el mando del país, que dirige interinamente quien fuera la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez.

“La reconstrucción democrática en Venezuela pasa por el reconocimiento explícito del resultado electoral del 28 de julio de 2024”, indicó durante una entrevista telefónica con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, según un comunicado publicado por su equipo.

Con una orden de arresto emitida por las autoridades venezolanas, González Urrutia salió de su país en septiembre de 2024 y se exilió en España, donde viven decenas de miles de venezolanos.

La oposición lo reivindica como el legítimo ganador de las elecciones y publicó las copias de actas emitidas por las máquinas de votación, calificadas de falsas por el gobierno.

Durante su conversación con Sánchez, González Urrutia “afirmó que las transiciones políticas reales son complejas y que no pueden reducirse a gestos parciales”, indicó la nota.

El mandatario español afirmó, de su lado, que pretendía “contribuir a acercar posiciones” entre la oposición en el exilio y la presidenta interina, Delcy Rodríguez, con quien también habló.

“España respalda una transición pacífica, dialogada y democrática en Venezuela, liderada por los propios venezolanos. Queremos acompañar al país en esta nueva etapa y contribuir a acercar posiciones”, dijo Sánchez en X.

El líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia en el Palacio Nacional de Santo Domingo (República Dominicana). Foto: EFE/ Orlando Barría

Poco antes, González Urrutia había afirmado que le “alegra profundamente” ver los abrazos de los presos liberados con sus familiares tras las excarcelaciones iniciadas la víspera en Venezuela.

Pero también advirtió en su llamada con Sánchez contra posibles “gestos tácticos”, ya que muchos presos por motivos políticos “continúan detenidos”.

“La liberación selectiva de detenidos no puede sustituir la restitución plena de derechos ni el reconocimiento del mandato democrático otorgado por los venezolanos el 28 de julio de 2024”, sostuvo.

La ONG especializada Foro Penal estimaba antes del jueves que había 806 presos políticos en Venezuela, 175 de los cuales eran militares.

Entre los detenidos se encuentra el yerno de González Urrutia, Rafael Tudares Bracho, quien fue condenado a principios de diciembre a 30 años de prisión, según su familia.