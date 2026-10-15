icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Un dibujo que muestra al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una audiencia celebrada en un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos, el 15 de octubre de 2026. (Jane Rosenberg / EFE)
Un dibujo que muestra al depuesto presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, durante una audiencia celebrada en un tribunal federal en Nueva York, Estados Unidos, el 15 de octubre de 2026. (Jane Rosenberg / EFE)
/ Jane Rosenberg
Por Agencia EFE

El chavismo reafirmó este jueves que el presidente depuesto de Venezuela Nicolás Maduro y su esposa, la exdiputada Cilia Flores, están “secuestrados” en Estados Unidos, donde permanecen detenidos y defendieron hoy su inocencia frente al nuevo cargo de conspiración para cometer torturas que les imputó la Fiscalía la semana pasada.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.