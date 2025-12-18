El logotipo de las Naciones Unidas (ONU) se ve en una puerta fuera de la sede de la ONU antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York, el 21 de septiembre de 2025. (Kena Betancur / AFP)
El logotipo de las Naciones Unidas (ONU) se ve en una puerta fuera de la sede de la ONU antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) en Nueva York, el 21 de septiembre de 2025. (Kena Betancur / AFP)
/ KENA BETANCUR
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el próximo martes sobre situación en Venezuela
Resumen de la noticia por IA
El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el próximo martes sobre situación en Venezuela

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá el próximo martes sobre situación en Venezuela

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El Consejo de Seguridad de la celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en , confirmó este jueves a EFE la presidencia rotatoria del órgano.

Venezuela pidió el miércoles una reunión con carácter de urgencia al Consejo de Seguridad tras el bloqueo anunciado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra los buques petroleros sancionados que salgan y entren del país suramericano, informó la Cancillería venezolana.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Advierten que gobierno de Trump puso en marcha plan para aumentar casos de desnaturalización en EE.UU.

El martes, que entren y salgan de Venezuela, en una escalada importante del despliegue militar que inició en agosto pasado en aguas del mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas considera que busca propiciar un cambio de régimen.

Laura Miklic, portavoz de la Misión Permanente de Eslovenia ante la ONU, afirmó que está previsto “convocar una reunión sobre Venezuela el martes” por la tarde.

Miklic señaló que la convocatoria, a petición de Venezuela, se realiza en el marco de las funciones de la presidencia rotatoria, que Eslovenia ejerce durante todo el mes de diciembre.

Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).
Donald Trump ordenó el “bloqueo total” de los petroleros sancionados que entran y salen de Venezuela, poniendo al régimen de Nicolás Maduro en una situación delicada. (Imagen generada por IA, Chatgpt).

La solicitud de Venezuela de celebrar una sesión de emergencia ante el Consejo de Seguridad llega en un contexto de creciente tensión por las sanciones estadounidenses, que afectan directamente al transporte y comercio de petróleo del país sudamericano.

La reunión permitirá a los miembros del órgano analizar la situación y evaluar posibles medidas colectivas, aunque la presidencia no ha precisado aún los temas concretos que se debatirán ni si habrá participación de representantes de Caracas.

Eslovenia, como presidencia rotatoria, tiene la autoridad para dirigir los debates y facilitar la coordinación entre los miembros del Consejo.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el martes 16 de diciembre un bloqueo naval de los "buques petroleros sancionados" que salgan o se dirijan a Venezuela, en una nueva escalada de su campaña de presión sobre Caracas. (AFP)

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC