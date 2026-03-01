El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por las autoridades venezolanas, tras más de un año de estar detenido, y fue trasladado a su país en un avión privado de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), según informó esta institución deportiva y también la esposa del gendarme.

Según un comunicado de la Cancillería argentina, Nahuel Agustín Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional (policía), “ha sido liberado y ya se encuentra fuera de la República Bolivariana de Venezuela”.

La AFA fue el primer organismo en informar de la liberación, al difundir una fotografía de Gallo al lado de un avión privado, en el que fue trasladado para salir de Venezuela.

Bajo el título ‘Nahuel Gallo regresa al país. El fútbol, un puente humanitario’, la AFA publicó en su página web oficial una foto de Gallo junto a dos directivos cerca del avión: el prosecretario de la AFA, Luciano Nakis, y el secretario de protocolo, Fernando Isla Casares.

Junto a la foto, la AFA expresó su “más sincero agradecimiento a la señora presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

La AFA también agradeció a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) “por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

Minutos después, la esposa de Gallo, María Alexandra Gómez escribió en la red social X: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas. Gracias a todos por estar pendientes”.

A continuación, la Cancillería argentina emitió un comunicado confirmando la liberación, en el que agradece “las múltiples gestiones realizadas por países aliados que contribuyeron a ejercer la presión internacional necesaria para lograr su liberación”.