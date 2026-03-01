Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, fue detenido el 16 de diciembre de 2024 por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. (Foto de redes sociales / Nahuel Agustín Gallo)
El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, fue detenido el 16 de diciembre de 2024 por el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. (Foto de redes sociales / Nahuel Agustín Gallo)
Por Agencia EFE

El gendarme argentino Nahuel Gallo fue liberado este domingo por las autoridades venezolanas, tras más de un año de estar detenido, y fue trasladado a su país en un avión privado de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), según informó esta institución deportiva y también la esposa del gendarme.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.