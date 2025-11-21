El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una sesión de entrenamiento de la Milicia Nacional Bolivariana en Caracas el 4 de octubre de 2025. Foto: Pedro MATTEY / AFP
El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, habla durante una sesión de entrenamiento de la Milicia Nacional Bolivariana en Caracas el 4 de octubre de 2025. Foto: Pedro MATTEY / AFP
/ PEDRO MATTEY
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Gobierno de Venezuela cree que EE.UU. quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica
Resumen de la noticia por IA
El Gobierno de Venezuela cree que EE.UU. quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica

El Gobierno de Venezuela cree que EE.UU. quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El ministro de Defensa de Venezuela, , afirmó que Estados Unidos quiere implantar un vasallaje en Latinoamérica y el Caribe, en un contexto en el que el Gobierno de Donald Trump mantiene un , lo que Caracas ve como una “amenaza” para propiciar un cambio de régimen.

En un video compartido este viernes por el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada, Domingo Hernández Lárez, el ministro de Defensa atribuyó la intención de Estados Unidos al que consideró su “desespero por mantener su cuota de poder en el nuevo orden mundial”.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Trump habilita a la CIA en Venezuela: qué hay detrás del permiso para activar operaciones encubiertas

En este contexto, Padrino mencionó que hay países latinoamericanos cuyos Gobiernos están “a favor del despliegue y de la invasión”, sin precisar cuáles, y otros “a favor de la patria y la independencia”.

“Nosotros tenemos el camino claro: el camino nuestro es el del patriotismo. Allá aquellos que quieran seguir por el camino del entreguismo, del vasallismo (sic), del esclavismo”, subrayó el jefe militar.

La tensión entre Venezuela y EE.UU. ha venido escalando a raíz de la movilización aérea y naval -que incluye al portaaviones más grande del mundo- ordenada por la Casa Blanca desde agosto en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, pero que Caracas denuncia como una “amenaza” y un intento de propiciar un cambio de régimen para sacar del poder a .

El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (STRINGER / Brendan SMIALOWSKI / AFP)
El líder chavista de Venezuela, Nicolás Maduro; y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. (STRINGER / Brendan SMIALOWSKI / AFP)

Estados Unidos vincula al mandatario venezolano con el Cartel de los Soles, un grupo presuntamente ligado al narcotráfico y que el Departamento de Estado designará como organización terrorista extranjera (FTO, en inglés) el próximo lunes, aunque Venezuela dice que es un “invento” del país norteamericano.

El pasado lunes, Maduro aseguró que , pero se mostró dispuesto a hablar con él “face to face” (cara a cara).

El mandatario estadounidense declaró el domingo que “podría haber discusiones” con Maduro “porque Venezuela quiere hablar”, mientras que el pasado viernes indicó haber tomado ya una determinación sobre qué medidas implementar con respecto al país caribeño, sin dar más detalles.

Según The New York Times, el gobierno de Trump rechazó una oferta de Maduro para dimitir en 2 años a cambio del cese de hostilidades. La Casa Blanca consideró inaceptable la prolongación. #Venezuela #Maduro #Trump #Política #EEUU

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC