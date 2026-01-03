Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Fotografía de archivo del ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello. Foto: EFE/ Miguel Gutierrez
Agencia EFE
Agencia EFE

Escucha la noticia

00:0000:00
El Gobierno de Venezuela solicita reunión de emergencia a la ONU tras ataques de EE.UU.
Resumen de la noticia por IA
El Gobierno de Venezuela solicita reunión de emergencia a la ONU tras ataques de EE.UU.

El Gobierno de Venezuela solicita reunión de emergencia a la ONU tras ataques de EE.UU.

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

El solicitó este sábado una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la , luego de que Estados Unidos bombardeara varias partes del país, entre ellas Caracas.

A través de una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman, Caracas pidió convocar una reunión de emergencia para discutir los , una misiva que también se entregó al secretario general de la ONU, António Guterres.

Newsletter Vuelta al Mundo

Francisco Sanz
PUEDES VER: Petro refuerza frontera con Venezuela por seguridad y para atender a posibles refugiados

Igualmente, contra el pueblo y Gobierno de Venezuela y solicitar el “cese de los ataques armados” , así como establecer las medidas pertinentes para que la Administración estadounidense “responda por los crímenes de agresión” cometidos en el territorio venezolano.

La solicitud de Venezuela se produce luego de que en la madrugada de este sábado “fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un conjunto de ataques armados” que el Gobierno de Nicolás Maduro calificó en el comunicado como “brutales, injustificados y unilaterales” y que consistieron -explicó- en el “bombardeo de localidades civiles y militares” en la ciudad de Caracas y los estados de Miranda, Aragua y La Guaira, todos en el norte del país.

“Adicionalmente, tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones”, agrega el comunicado.

Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, visto desde la distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. (Foto de AFP).
Incendio en Fuerte Tiuna, el mayor complejo militar de Venezuela, visto desde la distancia tras una serie de explosiones en Caracas el 3 de enero de 2026. (Foto de AFP).
/ STR

Venezuela subrayó que esta agresión “viola flagrantemente” la Carta de la ONU, que establece que los “miembros de la Organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.

En un mensaje en la red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que EE.UU. ha llevado a cabo “, el presidente Nicolás Maduro, que ha sido, junto con su esposa, capturado y sacado por aire del país”.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, indicó que desconocen el paradero de Maduro y su esposa.

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, denunció la madrugada de este sábado que se desconoce el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores, después de que el mandatario de EE.UU., Donald Trump, confirmara un ataque contra el país y anunciara la captura de ambos. EFE

TE PUEDE INTERESAR

TAGS

Contenido sugerido

Contenido GEC