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Fotografía de archivo de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Cristian Hernández
Fotografía de archivo de la presidenta encargada venezolana, Delcy Rodríguez, en Caracas (Venezuela). Foto: EFE/ Cristian Hernández
Por Agencia EFE

El Gobierno venezolano, a cargo de Delcy Rodríguez, exigió este martes la liberación de Nicolás Maduro, detenido desde enero en Estados Unidos, cuando se cumplen 13 años de la elección del líder chavista como presidente en unos comicios convocados luego del fallecimiento de Hugo Chávez (1999-2013).

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