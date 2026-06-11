Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El Helicoide, un centro penitenciario propiedad del gobierno de Venezuela y utilizado para reclusos comunes y presos políticos. (Foto de Federico PARRA / AFP).
El Helicoide, un centro penitenciario propiedad del gobierno de Venezuela y utilizado para reclusos comunes y presos políticos. (Foto de Federico PARRA / AFP).
/ FEDERICO PARRA
Por Roger Zuzunaga Ruiz

Concebido en la década de 1950 como un ambicioso centro comercial que simbolizaba la modernidad y la bonanza petrolera de Venezuela, El Helicoide terminó convirtiéndose en una cárcel señalada por denuncias de torturas y tratos crueles contra presos políticos durante el chavismo. Ahora, casi dos décadas después del caso emblemático del estudiante Jorge Rojas Riera que llegó al sistema interamericano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó el cierre definitivo de la prisión, en una sentencia histórica que vuelve a poner bajo escrutinio el legado de uno de los mayores símbolos de la represión venezolana.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.