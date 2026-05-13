Nicolás Maduro Guerra, el hijo único del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, dijo en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel que el “chavismo tiene que pedir perdón” por “excesos” y “momentos difíciles” que el país vivió bajo ese liderazgo.

“Es cierto que ha habido momentos difíciles, errores que hemos cometido y excesos por los que, como chavismo, debemos pedir perdón. La responsabilidad de dar el primer paso recae en nosotros”, dijo Nicolás Maduro Guerra, en una entrevista con el semanario editado en Hamburgo, en el norte de Alemania.

Preguntado sobre a qué se refiere con “excesos”, el hijo del depuesto presidente venezolano, citó como ejemplos “la actuación de la policía” y “la justicia, que no siempre ha garantizado unos procesos justos” y “el derecho a la defensa”.

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“Es un asunto muy serio”, enfatizó el hijo de Nicolás Maduro, apodado ‘Nicolasito’ y ‘el príncipe’, según recogió Der Spiegel.

El hijo de Maduro, de 35 años y diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, también contó al semanario alemán que su padre llama por teléfono regularmente, para estar en contacto con su familia desde un centro de detención en Nueva York, a la espera de juicio.

Llama “todos los días sobre las siete de la tarde”, precisó Maduro Guerra.

El depuesto presidente, que fue detenido por soldados estadounidenses en una intervención militar el pasado 3 de enero, se declaró junto a su esposa, Cilia Flores -que también fue arrestada- “no culpable” de cargos que incluyen conspiración para el narcoterrorismo e importación de cocaína.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del derrocado mandatario de Venezuela Nicolás Maduro (en pantalla), asiste a una manifestación en Caracas el 26 de marzo de 2026. (Foto de Juan BARRETO / AFP). / JUAN BARRETO

Sobre su tiempo en prisión, Maduro Guerra dijo que su padre, además de llamar por teléfono todos los días, pasa el tiempo sumido en la lectura de la Biblia y aprendiendo “algo de inglés”.

Maduro Guerra, que ha dado siete nietos al depuesto presidente, también manifestó preocupación por la dieta de su progenitor.

“Por supuesto que estoy preocupado, sobre todo por su salud. Mi padre siempre se ha alimentado muy sano: mucha verdura, poco azúcar. Ahora consume sobre todo hidratos de carbono, alimentos muy procesados y demasiada sal”, comentó el hijo del depuesto jefe de Estado, del que dijo que trata de animar a los suyos.

“Por teléfono intenta transmitirnos la sensación de que es fuerte”, apuntó Maduro Guerra, que contó que dos mensajes que le hace llegar su padre son “hay que mirar hacia adelante” y “no dejen que nadie les quite la felicidad”.