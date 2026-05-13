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El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en EE.UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, detenido en EE.UU., en una fotografía de archivo. Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

Nicolás Maduro Guerra, el hijo único del depuesto presidente de Venezuela Nicolás Maduro, dijo en una entrevista con el semanario alemán Der Spiegel que el “chavismo tiene que pedir perdón” por “excesos” y “momentos difíciles” que el país vivió bajo ese liderazgo.

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