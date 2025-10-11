Guillermo Vera Ayala
Guillermo Vera Ayala

Escucha la noticia

00:0000:00
El Nobel de la Paz de María Corina Machado y su impacto en Venezuela: “Esto puede ser el preludio a acciones por venir”
Resumen de la noticia por IA
El Nobel de la Paz de María Corina Machado y su impacto en Venezuela: “Esto puede ser el preludio a acciones por venir”

El Nobel de la Paz de María Corina Machado y su impacto en Venezuela: “Esto puede ser el preludio a acciones por venir”

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, recibió el viernes 10 el premio Nobel de la Paz. El Comité Noruego indicó que la distinción se sustentaba en “su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos para la gente de Venezuela y su lucha por alcanzar una transición justa y pacífica de una dictadura a una democracia”.

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido Sugerido

Contenido GEC