El Nobel de la Paz de María Corina Machado y su impacto en Venezuela: “Esto puede ser el preludio a acciones por venir”

“Dios mío, no tengo palabras… Muchas gracias, espero que entienda que este es un regalo para toda nuestra sociedad y yo solo soy una persona. Seguramente no lo merezca”, se escuchó decir a una emocionada Machado cuando Kristian Berg Harpviken, presidente del Instituto Nobel noruego, le comunicó por vía telefónica que había recibido el reconocimiento.

El Nobel de la Paz y su posible ganador habían generado una gran expectativa previa debido a que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no había ocultado su deseo de que se lo otorguen. El mandatario norteamericano parecía tener una posición favorable tras presentarse como gran mediador del acuerdo para la primera fase del plan de paz en la franja de Gaza, junto a su intervención en otros conflictos como el de Armenia y Azerbaiyán.

No obstante, el Comité Noruego del Nobel se decantó por Machado considerando crucial y valiente su permanencia en territorio de Venezuela “a pesar de enfrentar serias amenazas contra su vida”. La política de oposición vive en la clandestinidad desde las elecciones presidenciales del 2024, en las que Nicolás Maduro conservó el poder, pese a graves denuncias de fraude.

“Los venezolanos hemos sufrido 26 años de violencia y humillación a manos de una tiranía obsesionada con someter a los ciudadanos y quebrar el alma de la nación. (…) Hoy estamos muy cerca de alcanzar nuestro objetivo. Este premio es un impulso único que inyecta energía y confianza en los venezolanos, dentro y fuera del país, para completar nuestra tarea”, declaró la activista en un comunicado publicado en X.

Machado también dedicó palabras al mandatario estadounidense, con quien mantiene buenas relaciones, señalando que “se encuentran al borde de la victoria y cuentan más que nunca con el presidente Trump, la gente de Estados Unidos y las naciones democráticas del mundo para lograr la libertad”.

El mandatario recibió dichas palabras de buen grado, según expreso en un mensaje en su red social Truth Social. De acuerdo con información de Bloomberg, habría llamado a la ganadora del Nobel para felicitarla. No obstante, el sinsabor por la decisión se manifestó a través de Steven Cheung, director de comunicaciones de la Casa Blanca.

President Trump will continue making peace deals, ending wars, and saving lives.



He has the heart of a humanitarian, and there will never be anyone like him who can move mountains with the sheer force of his will.



The Nobel Committee proved they place politics over peace. https://t.co/dwCEWjE0GE — Steven Cheung (@StevenCheung47) October 10, 2025

“El presidente Trump seguirá haciendo acuerdos de paz, terminando guerras y salvando vidas. (…) El Comité del Nobel demostró que ponen la política por encima de la paz”, señaló el portavoz estadounidense.

Qué le espera a Venezuela

La noticia ha sido recibida con entusiasmo en Venezuela, en palabras de Jorge Carrasquero, analista político nacido en dicho país. En diálogo con El Comercio, el especialista analizó el impacto que podría tener el Nobel de la Paz entregado a María Corina Machado, tanto desde el ámbito discursivo como en las medidas más concretas contra la dictadura de Nicolás Maduro.

-¿Qué impacto tiene para Venezuela el premio Nobel de La Paz en términos generales?

Yo creo que esto vuelve a poner a Venezuela en la agenda del mundo con una lucha que se había quedado huérfana. Después de las elecciones del 28 de julio del 2024 los venezolanos sintieron que habían sido abandonados a su suerte, pocos países brindaron su respaldo y Perú fue uno de ellos, pero fueron pocos los que apoyaron la lucha venezolana y protestaron sobre que Maduro hubiese robado las elecciones. Volver a poner esto sobre el tapete representa un reconocimiento de esta ducha que se ha venido dando a lo largo de 15 meses.

María Corina ha seguido representando la voluntad del pueblo venezolano, que se expresó en las elecciones y aun así se mantiene secuestrada. Lo digo así porque hay formas indirectas de privar a la gente de su libertad y eso es lo que ha aplicado el régimen con ella.

"Venezuela fue secuestrada por otras potencias, se convirtió en en el arma arrojadiza de Rusia, Irán, China y Cuba"

-Más allá de la discusión internacional, ¿puede haber algún impacto a un nivel de acciones más concretas contra el régimen actual?

El asunto la intervención (estadounidense) yo no lo veo igual que lo voy a el resto a la gente, pues no Venezuela hace rato fue secuestrada por otras potencias, se convirtió en en el arma arrojadiza de Rusia, Irán, China y Cuba. Venezuela no se pertenece, entonces (es bien vista) cualquier cosa que sirviese para rescatar una soberanía secuestrada, a unos venezolanos que dijeron “no queremos a Maduro” y, sin embargo, no se les hizo caso ni tomó en cuenta.

Tú estás en una situación donde dices “¿al final es verdaderamente malo que haya una acción que le devuelva a los venezolanos el control del país?”. Porque lo que es evidente para mí es que Maduro no es presidente, porque no ganó las elecciones y si no ganó las elecciones lo que está haciendo dejó usurpar un poder que no le corresponde.

Yo sé que para un periodista es difícil de decir porque el periodista cree que es políticamente correcto llamar a Maduro presidente y no lo es básicamente porque no ganó unas elecciones.

El activista Rafael Araujo en Caracas sosteniendo una cometa que hace referencia al premio Nobel de la Paz 2025 otorgado a María Corina Machado. (Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez) / MIGUEL GUTIERREZ

-Es bien sabido que Donald Trump, sin esconderlo, aspiraba al premio Nobel de la Paz. ¿Esto puede afectar la relación entre él y María Corina Machado o esta se mantendrá en los mismos términos?

Un reporte que acabo de leer dice Trump la ha llamado para felicitarla. Uno puede decir lo que sea de Trump, pero infantil no es. Él no va a echar atrás procedimientos o movimientos porque no le han dado el premio Nobel de la Paz.

Eso por supuesto no niega que ya se ha visto una expresión de molestia de la Casa Blanca porque no le dieron el premio a Trump, eso también es cierto. Sin embargo, esa incomodidad no se puede traducir en desconocer a la otra persona o actuar en su contra, porque después de todo no es María Corina la que toma la decisión.

-¿Desde el lado de la ciudadanía el reconocimiento a Machado ha sido visto con esperanza o solo como algo simbólico?

Esto puede ser el preludio a acciones por venir. El venezolano ha estado tranquilo porque el régimen aplica terrorismo de Estado. En Venezuela hay más de 2.000 personas presas después de las elecciones y si al régimen no le gusta lo que alguien dice, lo buscan y lo ponen preso. Este es un régimen terrorista y la gente no manifiesta su descontento porque eso les puede costar la vida.

Más allá de ese problema, a la gente le genera mucha alegría. He hablado con más de 40 personas esta mañana y hay una emoción muy grande. Si la gente no protesta es porque teme por su vida, no es lo mismo que protestar en Perú, porque en Venezuela te irán a buscar a tu casa y existe la posibilidad de ser asesinado.

"La misma presencia militar en el Caribe ha alimentado en el venezolano la esperanza de que se puede salir de esta situación"

-Entonces hablamos de forma más concreta de que sí hay una sensación de esperanza.

La misma presencia militar (estadounidense) en el Caribe ha alimentado en el venezolano la esperanza de que se puede salir de esta situación que estamos viviendo. Se ha demostrado el 28 de julio cuando la gente mayoritariamente votó en contra de Maduro, en una proporción de dos a uno.

Eso ya es un asunto por sí mismo, pero si la gente ve que a su líder se le está reconociendo el mensaje es que la comunidad internacional empieza a ver a Maduro como un dictador y a su líder (Machado) como una representación de la lucha democrática que había existido, es positivo.

Estados Unidos ha realizado un gran despliegue militar en el Caribe y Donald Trump ha asegurado que su país está en guerra con los carteles de la droga.

-Desde lo que menciona, ¿una posible intervención de Estados Unidos cuenta con una opinión favorable de un grupo importante de venezolanos? Esto teniendo en cuenta que la participación de militares puede suponer un riesgo para los civiles.

A mí me llegó ayer una carta escrita por una psiquiatra preocupada porque se le había presentado un soldado venezolano con deseos de suicidarse porque temía que lo mandaran a la guerra. El ejército venezolano está en su peor condición histórica, no tiene capacidad de enfrentarse en su propio terreno con un ejército de las dimensiones que tiene el de Estados Unidos.

La mayoría de los venezolanos desea eso y te lo puedo decir con toda tranquilidad. La mayor parte desea que venga alguien a buscar a Maduro y se lo lleve. Dentro de las Fuerzas Armadas no hay una disposición a sacrificarse por una persona que no es el verdadero representante de la victoria del 28 julio, sino un personaje que usurpó el poder y que lo mantiene a través del terror.