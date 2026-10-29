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Resumen

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Fotografía de archivo de Oliver Blanco hablando en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez ARCHIVO
Fotografía de archivo de Oliver Blanco hablando en una rueda de prensa en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez ARCHIVO
Por Agencia EFE

El recién nombrado canciller de Venezuela, Oliver Blanco, prometió este jueves abrir caminos a través de una diplomacia que produzca “resultados concretos”, promueva el “diálogo respetuoso” y genere nuevas oportunidades de inversión y desarrollo del país.

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