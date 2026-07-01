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Voluntarios recuperan un cuerpo este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Voluntarios recuperan un cuerpo este martes, en La Guaira (Venezuela). Foto: EFE/ Miguel Gutiérrez
Por Agencia EFE

El número de muertos españoles por el doble terremoto de Venezuela ha ascendido a 26, según ha avanzado este miércoles el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, quien ha cifrado en 150 los españoles desaparecidos y en 11 los que permanecen bajo los escombros del seísmo.

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