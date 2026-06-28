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El papa León XIV, este domingo en el Vaticano. Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani
El papa León XIV, este domingo en el Vaticano. Foto: EFE/EPA/Riccardo Antimiani
Por Agencia EFE

El papa León XIV expresó este domingo su “gratitud y aliento” a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.

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