El papa León XIV expresó este domingo su “gratitud y aliento” a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.

“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.

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El pontífice estadounidense, ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor que azota Roma, rogó por el “eterno descanso de los fallecidos” en los seísmos y renovó su “cercanía espiritual” a sus familiares y a todos los damnificados por esta “tragedia”.

Por último, manifestó su “gratitud y aliento” a todas las personas que “trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”.

El violento terremoto doble que sacudió Venezuela en la tarde del miércoles se ha saldado con la vida de al menos 1.430 personas y con miles de heridos, según las últimas cifras proporcionadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.

Rescatistas trasladan un cuerpo este sábado, en La Guaira. Foto: EFE/ Henry Chirinos

Pero también ha causado numerosos daños materiales y edificios derrumbados bajo los que todavía se busca a los desaparecidos.

Tras el seísmo, León XIV envió una primera ayuda económica de 100.000 euros (unos 114.000 dólares al cambio) a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de los damnificados.