Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El papa León XIV expresó este domingo su “gratitud y aliento” a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.
El papa León XIV expresó este domingo su “gratitud y aliento” a quienes ayudan en las labores de búsqueda y asistencia en Venezuela tras el terremoto y trasladó su cercanía a todos los damnificados.
“Deseo expresar mi cercanía a las hermanas y hermanos venezolanos afectados por los recientes terremotos que provocaron numerosas víctimas y heridos, así como ingentes daños materiales”, dijo en español desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus.
PUEDES VER: México repatriará a 26 connacionales tras terremotos en Venezuela
El pontífice estadounidense, ante los fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro a pesar del intenso calor que azota Roma, rogó por el “eterno descanso de los fallecidos” en los seísmos y renovó su “cercanía espiritual” a sus familiares y a todos los damnificados por esta “tragedia”.
Por último, manifestó su “gratitud y aliento” a todas las personas que “trabajan con generosidad en las labores de búsqueda y asistencia”.
El violento terremoto doble que sacudió Venezuela en la tarde del miércoles se ha saldado con la vida de al menos 1.430 personas y con miles de heridos, según las últimas cifras proporcionadas por el presidente del Parlamento venezolano, Jorge Rodríguez.
Pero también ha causado numerosos daños materiales y edificios derrumbados bajo los que todavía se busca a los desaparecidos.
Tras el seísmo, León XIV envió una primera ayuda económica de 100.000 euros (unos 114.000 dólares al cambio) a Venezuela a través de la Limosnería Apostólica con el objetivo de atender a las necesidades más urgentes de los damnificados.
- Un nuevo sismo de magnitud 4,8 sacude la costa de Venezuela
- La ONU instala tres hospitales de campaña en estado venezolano La Guaira tras terremotos
- Terremoto en Venezuela: Familiares recorren hospitales en Caracas para localizar a heridos y fallecidos
- El olor a putrefacción empieza a sentirse en la región asolada por terremotos en Venezuela
NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.