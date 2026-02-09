El partido de Machado asegura que Guanipa está detenido en un comando policial de Caracas

Escuchar
El exdiputado Juan Pablo Guanipa (i) sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado este domingo, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Peña R
El exdiputado Juan Pablo Guanipa (i) sostiene una bandera de Venezuela durante una caravana tras ser excarcelado este domingo, en Caracas. Foto: EFE/ Ronald Peña R
Por Agencia EFE

El partido Vente Venezuela (VV), que lidera la premio nobel de la paz 2025 María Corina Machado, aseguró este lunes que el exdiputado Juan Pablo Guanipa se encuentra detenido en un comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), luego de que fuera excarcelado el domingo y horas después de ser nuevamente detenido por “hombres no identificados”.

